KMÜ'de yeni eğitim-öğretim yılı düzenlenen törenle başladı

15 Temmuz Konferans Salonu'nda gerçekleşen açılışa AK Parti Milletvekili ve Grup Başkanı Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül ile davetliler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, üniversite tanıtım filminin izlenmesiyle devam etti.

"Yeni akademik yıla yeni bir heyecan, azim ve umutla başlıyoruz"

Törenin açılış konuşmasını yapan KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, "Üniversitemizin 2018-2019 Akademik Yılı Açılış Törenine hoş geldiniz, şeref verdiniz. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi olarak 2018-2019 akademik yılına her yıl olduğu gibi yeni bir heyecan, azim ve umutla başlıyoruz" dedi.

Temelleri Karaman Meslek Yüksekokulu ile 1987 yılında atılan ve 2007 yılında kuruluşu gerçekleşen Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin bugün bin civarında personel ve 17 bine yakın öğrenci sayısına ulaştığını kaydeden Rektör Akgül, 9 fakülte, 3 enstitü, 2 yüksekokulu, 5 meslek yüksekokulu, 16 uygulama ve araştırma merkezi ile akademik çalışmalarına devam ettiğini vurguladı. "Göreve geldiğimiz 2017 yılı Ocak ayından itibaren milletimizin bize bir emaneti olan üniversitemizi daha iyi yerlere getirmek ve halkımıza en güzel şekilde hizmet etmek için bir kısım projeleri hayata geçirdik" diyen Rektör Akgül, bu süre zarfında 15 yeni lisans ve 7 yeni önlisans programı ile 24 yeni lisansüstü programa öğrenci kabulü sağlandığını, öğretim üyesi sayısında yüzde 82, toplam öğretim elemanı sayısında da yüzde 21'lik artış gerçekleştiğini, ayrıca iki yeni fakülte, bir yüksekokul ve bir yeni enstitü ile dokuz yeni uygulama ve araştırma merkezi kurulduğunu ifade etti. Yine bu süre zarfında üniversite olarak temel yetkinlik alanlarının belirlendiğini, Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Sistemi belgelerinin alındığını, TOKİ işbirliğiyle 315 konutluk bir projeyi hayata geçirdiklerini aktaran Prof. Dr. Akgül, kurulan Güneş Enerjisi Sistemi ile üniversitenin yıllık elektrik tüketiminin yarısını karşılayabilecek konuma geldiğini belirtti. Akgül, çeşitli kurum ve kuruluşlarla 24 farklı işbirliği protokolü imzalandığını ve üniversite ev sahipliğinde 10 bilimsel toplantı düzenlendiğini dile getirdi.

Rektör Akgül, "Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi olarak gerçekleştirdiğimiz ve gerçekleştireceğimiz tüm hedeflerimizde mensuplarımızın yüksek enerjisi ve paydaşlarımızın katkılarıyla, ortak akla değer vererek, kimseyi ötekileştirmeden ve hiçbir düşünceyi göz ardı etmeden, liyakati önemseyerek ve işi ehliyle buluşturarak, sağlam temeller üzerine inşa ettiğimiz bir kurum kültürüyle yol almaya gayret gösteriyoruz. Bu bağlamda katkı ve destekleriyle her zaman yanımızda olan, bu kutlu görevde yolumuza ışık tutan, alın teriyle çalışmalarımızı taçlandıran tüm kişi ve kurumlara, özellikle de KMÜ ailesinin değerli mensuplarına bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

"Üniversiteler toplumla çok boyutlu bir etkileşime girerler"

Üniversitelerin bir ülkenin gençlerini yetiştirdiğine ve insanlık alemine şahsiyetli, ilkeli, özgüvenli, paylaşımcı, yeterlikleri gelişmiş, saygın, yüksek ahlaki değerlere sahip bireyler armağan ettiğine dikkat çeken Akgül, "Bilinmektedir ki üniversiteler yalnızca bilimsel faaliyet yapan ve eğitim-öğretim hizmeti sunan kurumlar değildir. Üniversiteler de diğer kurum ve kuruluşlar gibi toplumla başta ekonomik ve kültürel olmak üzere pek çok alanda çok boyutlu bir etkileşime girerler; ekonomik faaliyetlere etki eder, insan kaynaklarını şekillendirir, kültürel oluşumlara sebebiyet verir ve sosyal değişimlere ön ayak olurlar. Üniversiteler bir ülkenin en büyük üretim ve kültürel dönüşüm aracıdır; zihinleri inşa eder, sayısız bilgiyi sistematize eder, gündelik hayata akıl, inanç ve değer katar" ifadelerini kullandı.

"Her birinizin milletimize ve insanlık alemine vereceği pek çok şey var"

Öğrencilere de seslenen Rektör Akgül, "Sizler üniversite hayatına adım atarak toplumda 'üniversiteli' kimliğini taşımaya namzet olmuş, hal ve hareketleriyle artık daha fazla dikkat çeken, görüş ve düşüncelerine daha fazla değer biçilen bireyler arasında yerinizi almış bulunmaktasınız. Bu yüzden her birinizi öncelikle üniversitemiz ailesinin, sonrasında da yükseköğrenim camiasının birer parçası olduğunuz için tebrik eder, öğrenim hayatınızda üstün başarılar dilerim. Benim sizlere hem Rektörünüz, Hocanız, hem de bir büyüğünüz olarak tavsiyem; kendinizi sürekli geliştirmeye, kişiliğinizi doğru ve sağlam temeller üzerine inşa etmeye, zihninizi ve kalbinizi diri ve uyanık tutmaya, yeniliklere açık olmaya, çevrenize karşı duyarlı olmaya, tek alanda değil birkaç alanda eğitim-öğretim görmeye, en az bir yabancı dil öğrenmeye, her şeyden önemlisi de her daim ülkemize katkı sunmaya, kendinizden ödün vermeden ve inandığınız değerlerden vazgeçmeden kendinizi ifade etmeye çalışmanızdır. Çünkü her birinizin milletimize ve insanlık alemine vereceği özgün pek çok şey olduğuna tüm kalbimle inanıyorum" dedi.

Rektör Akgül konuşmasını, "2018-2019 Akademik Yılı Açılış Törenimiz vesilesiyle, gençlerimizi en güzel şekilde yetiştirmek için gece gündüz demeden gayret gösteren tüm akademik ve idari personelimize huzurlarınızda teşekkür ediyor; başta öğrencilerimiz ve mensuplarımız olmak üzere yeni eğitim-öğretim dönemimizin herkes için mutlu, başarılı ve verimli geçmesini temenni ediyorum" diyerek tamamladı.

Prof. Dr. Akgül, açılış dersini vermek üzere üniversiteye konuk olan AK Parti Milletvekili ve Grup Başkanı Prof. Dr. Naci Bostancı'ya ve tüm katılımcılara teşekkür etti.

"Dil bir mucizedir, yazı ise ayrı bir mucize"

AK Parti Milletvekili ve Grup Başkanı Prof. Dr. M. Naci Bostancı da, kürsüye gelerek ‘Okuryazarlık' konulu açılış dersini gerçekleştirdi. Türkçe'nin bayrağının yükseldiği yerde böyle bir konuda konuşmanın anlamlı olduğunu belirten Prof. Dr. Bostancı, "Dil bir mucizedir; garip ve tuhaf bir dünyası vardır. Yazı ise ayrı bir mucize. Dünyada şaşılacak çok şey var ama en çok da dil ve yazıya şaşırmak lazım. Dil, insanın ta kendisidir. İnsanlar konuşurken bilirsiniz onların bir dili var ve ancak kendilerine aittir" şeklinde konuştu.

Dili kullanmakta hünerli olan yazar ve şairlerin; insanların duyup da anlatamadıklarını ifade etmeye aracı kişiler olduklarını belirten Prof. Dr. Bostancı, hayatta kimin kime neyi, hangi hakikati fısıldayacağını bilemediğimiz için çokça okumamız gerektiğinin altını çizdi.

Prof. Dr. Bostancı, "Okuryazarlık, insanlığın toplam hikayesiyle ilgili bize bir fikir verir; dünyanın gerçekliğine ilişkin bizi derinlik, bilgelik ve sadeliğe götürür. Okuryazarlık aslında bize dünyanın sandığımız gibi olmadığını, sorularla dolu olduğunu ve aydınlatması gereken birçok şey olduğunu gösterir. Okuryazarlık, hayata ilişkin başka insanların hikayesi ile kendimizi yoklama imkanı verir. Okuryazarlık marifetiyle aslında dünyayı anlamaya çalışırken kendimizi ve insanı anlamaya çalışırız" dedi.

Okuryazarlığın çoğalması ile farklı bir insan tipinin ortaya çıktığını ve içe okuma sürecinin başladığını dile getiren Prof. Dr. Bostancı, okuryazarlıkla beraber sözlü kültürün yerini yazılı kültürün aldığını, ancak günümüzde yaşanan görsel çağla birlikte okuryazarlığın da yavaş yavaş gerileyerek yerini seyirlik kültüre bıraktığını söyledi.

Prof. Dr. Bostancı, son olarak "İyi kitaplar; okudukça bitiyor diye üzüleceğimiz, okumazsak eksik kalacağımızı bildiğimiz, yeni kitaplara yol açan kitaplardır" diyerek gençlere çok kitap okumalarını ve kitaplar üzerinden talebeliğe devam etmelerini tavsiye etti.

Prof. Dr. M. Naci Bostancı'ya Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül tarafından plaket takdim edilmesinin ardından açılış töreni, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.