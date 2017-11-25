Doç. Dr. Ayşe Eldem’in görme engelliler için geliştirdiği ‘Üçüncü Göz’ cihazı TÜBİTAK 2238 Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması Sosyal Girişimcilik Kategorisi’nde birincilik ödülü aldı.

Yrd. Doç. Dr. Ayşe Eldem’in doktora tezi kapsamında Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatih Başçiftçi’nin danışmanlığında yaptığı ‘Üçüncü Göz’ cihazı sayesinde görme engelliler istedikleri metni Braille harflerine dönüştürerek okuyabilecek. Cihaz, görme engelli bireylerin özellikle yazılı metin okuma konusunda başka insanlara olan bağımlıklarını sonlandırmak, okuryazarlık oranını artırmak, görme engelli bireylerin sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla geliştirildi. Yrd. Doç. Dr. Ayşe Eldem, Selçuk Üniversitesi ev sahipliğinde TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından düzenlenen törende birincilik ödülünü protokol üyelerinin elinden aldı.

Yrd. Doç. Dr. Eldem, ‘Üçüncü Göz’ cihazıyla daha önce de Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu tarafından ödüle layık görülmüştü.