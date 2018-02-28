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28 Şubat 2018 18:25

KMÜ’nün bilimsel performans sıralaması

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr) tarafından yürütülen çalışmayla 2018 yılına ait Devlet Üniversiteleri ve Fakülteleri Sıralaması (DÜS) belirlendi.

KMÜ’nün bilimsel performans sıralaması

28 Şubat 2018 18:25


108 devlet üniversitesinin dahil edildiği araştırmada öğretim elemanlarının performansları proje, araştırma, yayın, patent, uluslararası bildiri, ödül, tasarım, sergi ve atıflar olmak üzere dokuz faaliyet türünde puanlandı. Üniversitelerin Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonlarınca hazırlanan akademik teşvik puanlarının esas alındığı çalışmaya göre devlet üniversitelerinde görev yapan 124 bin 731 öğretim elemanından 54 bin 366’sı yeterli puanı alarak akademik teşvikten yararlandı. Akademik teşvik sistemi esas alınarak hazırlanan ve üniversitelerle fakültelerin sıralamasına yer verilen DÜS raporuna göre Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) genel sıralamada 108 devlet üniversitesi arasında 23’üncü olurken, 2006 yılından sonra kurulan 55 üniversite arasında ise 7’inci sırada yer aldı. Fakültelere göre yapılan sıralamada ise Kamil Özdağ Fen Fakültesi 3’üncü, Sağlık Bilimleri Fakültesi 4’üncü, Mühendislik Fakültesi 12’inci, İslami İlimler Fakültesi 14’üncü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 29’uncu, Edebiyat Fakültesi de 30’uncu oldu. Rapora göre ayrıca KMÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 25’inci olurken, Meslek Yüksekokulları da 72’inci sırada yer aldı. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin her geçen gün büyüyerek daha fazla bilimsel çalışmaya imza atacağını belirten Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül, "Üniversitemizin daha iyi yerlere gelmesi için tüm mensuplarımızla birlikte gayret göstermeye devam edeceğiz. Bu ülke ve bu topraklar için, sorumluluklarının bilinciyle akademik gerekliliklerini yerine getiren öğretim elemanlarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.




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