KMÜ’ye 3 bin 721 yeni öğrenci geliyor

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) 2018 YKS tercih sonuçlarını açıklamasının ardından üniversitelere yerleşen öğrenci sayıları da belli oldu. Buna göre Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine (KMÜ) 2018-2019 eğitim-öğretim dönemi için bin 503’ü lisans, 2 bin 218’i ön lisans olmak üzere toplam 3 bin 721 öğrenci yerleşmeye hak kazandı. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Eğitim, İslami İlimler, Kamil Özdağ Fen ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu için belirlenen kontenjanlarda yüzde 100’lük doluluk oranlarına ulaşıldı.

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesinin ardından bir açıklama yaparak, “Binlerce öğrenci arasından seçilerek üniversitemize yerleşmeye hak kazanan tüm öğrencileri yürekten kutluyor, göstermiş oldukları başarıyı bundan sonraki eğitim-öğretim hayatlarında da sürdüreceklerine inanıyorum. KMÜ ailesi olarak aramıza yeni bireylerin katılacak olmasının mutluluğunu yaşıyor, tüm öğrencilerimize hayırlı olsun temennilerimi iletiyorum” dedi.

“Kayıtlar 03-07 Eylül tarihleri arasında”

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine yerleşen öğrenciler e-devlet şifreleri ile www.turkiye.gov.tr adresinden 03-05 Eylül tarihleri arasında kayıtlarını online olarak yapıp elektronik kayıt belgelerini alabilecekler. Online kayıt yaptıramayan öğrenciler ise 03-07 Eylül tarihleri arasında KMÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına lise diploması veya geçici mezuniyet belgelerinin aslı ile şahsen başvurarak kayıt olabilecekler.