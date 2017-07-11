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11 Temmuz 2017 11:30

KMÜ’ye 32 yeni akademisyen alınacak

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’ne (KMÜ) 32 yeni akademik personel alınacağı bildirildi.

KMÜ’ye 32 yeni akademisyen alınacak

11 Temmuz 2017 11:30


Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, “Edebiyat Fakültesi Sosyoloji, Mütercim Tercümanlık, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerine 6, Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimlerine 2, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat, Siyaset Bilimi ve Uluslar Arası İlişkiler bölümüne 3, İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri bölümüne 1, Kamil Özdağ Fen Fakültesi Matematik ve Kimya bölümlerine 4, Mühendislik Fakültesine Enerji Sistemleri, Gıda, İnşaat, Makine ve Biyomühendislik bölümlerine 9, Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ve Hemşirelik bölümlerine 3, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük ve Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi bölümlerine 3, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu El Sanatları bölümüne 1 olmak üzere 5 profesör, 6 doçent, 21 yardımcı doçent toplamda ise 32 öğretim üyesinin KMÜ ailesine katılması için başvurular başladı.



“Üniversitenin en temel işlevi bilgi üretmektir”


Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül konuyla ilgili olarak, “Üniversitelerin en temel işlevinin bilgi üretmek olduğunu ve bu bağlamda Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nin yetenek temelli bir yaklaşım içerisinde bölgesinde ve küresel ölçekte bilgi üretebilen, rekabet edebilen bir üniversite olması yönünde çalışmaların planlandığı yönde, devam ettiğini” beyan etti.


Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılacak ve 24 Temmuz 2017 tarihine kadar sürecek.


Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi öğretim üyesi alımıyla ilgili detaylı bilgiye www.kmu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.




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