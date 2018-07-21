KMÜ’ye bir doktora ile iki yüksek lisans programı daha kazandırıldı

Üniversite Senatosunun teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun kararıyla KMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Sosyoloji Doktora Programı ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Sağlık Yönetimi Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans İkinci Öğretim Programları açılması uygun görüldü.

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, yeni açılan doktora ve yüksek lisans programlarının hayırlı olması temennisinde bulunarak, “İhtiyaç görülen bölüm ve programların açılmasıyla birlikte üniversitemizin akademik gelişimini sürdürmeye devam ediyoruz. Üniversitemizin imkânlarını ilimize, bölgemize ve ülkemize en üst düzeyde katkı sağlayacak şekilde seferber etmek için tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.