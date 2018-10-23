KMÜ'ye üç yeni uygulama ve araştırma merkezi

Resmi gazetede yayımlanan kararla üniversite bünyesinde Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Çocuk Üniversitesi), Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Tercüme ve Tashih Uygulama ve Araştırma Merkezi faaliyete geçti.

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, yeni kurulan uygulama ve araştırma merkezlerinin hayırlı olmasını dileyerek, merkezlerin alanları ile ilgili sektörlerde fayda sağlayacağını ve önemli bir eksiği kapatacağını söyledi. Rektör Akgül, "Tercüme ve Tashih Uygulama ve Araştırma Merkezi, üniversitemizin dil konusundaki hassasiyetinin bir neticesidir. Diğer iki uygulama ve araştırma merkezimiz ise çocuklar ve özel eğitime ihtiyaç duyan bireyler için düşünülmüş, toplumsal ve eğitsel yönü oldukça güçlü akademik birimlerimizdir. "Üniversite olarak sorumluluk duyduğumuz her alanda milletimize en üst düzeyde hizmet etmek için tüm mensuplarımızla birlikte çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Yeni kurulan uygulama ve araştırma merkezlerimiz bu gayemizin bir parçasıdır. Üniversitemiz bundan sonra da beklenti ve ihtiyaçları zamanında karşılayarak toplumla daha çok buluşan, şehir-üniversite bütünleşmesine daha fazla katkı sunan ve yeni akademik çalışma alanlarını destekleyen projelere imza atacaktır" şeklinde konuştu.