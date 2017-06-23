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23 Haziran 2017 13:47

KMÜ’ye yeni bölüm ve anabilim dalları açıldı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) bünyesinde yeni bölüm ve anabilim dalları kuruldu.

KMÜ’ye yeni bölüm ve anabilim dalları açıldı

23 Haziran 2017 13:47

Üniversite Senatosunun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayıyla üniversitede 9 yeni bölüm ve 26 yeni anabilim dalı açıldı.


Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Psikoloji Bölümü açılması ve bölüm bünyesinde beş anabilim dalı kurulması, Sağlık Bilimleri Fakültesinde Çocuk Gelişimi, Dil ve Konuşma Terapisi, Ebelik, Ergoterapi, Odyoloji, Sağlık Yönetimi bölümlerinin açılması ve bu bölümler bünyesinde sekiz anabilim dalı kurulması, yine Sağlık Bilimleri Fakültesinde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Sosyal Hizmet, Beslenme ve Diyetetik bölümleri bünyesinde sekiz yeni anabilim dalı kurulması kararlaştırıldı. Yine Mühendislik Fakültesinde Endüstri Mühendisliği bölümü açılması ve bölüm bünyesinde iki yeni anabilim dalı kurulması, Kamil Özdağ Fen Fakültesinde Biyokimya Bölümü açılması ve Biyokimya ile Biyoteknoloji bölümleri bünyesinde iki anabilim dalı kurulması, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümünde bir yeni anabilim dalı kurulması onaylandı. Konuya ilişkin açıklama yapan KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin genç ve dinamik yapısıyla gelişmeye açık bir üniversite olduğuna dikkat çekerek, "Üniversitemizin potansiyellerini en iyi şekilde değerlendirerek ilimize, bölgemize ve ülkemize en üst düzeyde katkı vermek için çalışmaya devam ediyoruz. İnanıyorum ki Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi çok kısa sürede önemli mesafeler kat ederek pek çok alanda öne çıkan bir üniversite olacaktır" dedi.




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