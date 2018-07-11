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11 Temmuz 2018 10:38

Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarparak ters döndü: 2 yaralı

Karaman’da kontrolden çıkan bir otomobil yol kenarındaki ağaca çarparak ters döndü.

Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarparak ters döndü: 2 yaralı

11 Temmuz 2018 10:38

Kazada karı koca yaralandı.


Kaza, sabah saat 08.30 sıralarında Larende Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kılbasan köyü istikametinden Karaman’a gelmekte olan Abdullah Kocaoğlu’nun (71) kullandığı 70 AT 080 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarparak ters döndü. Kazada sürücü ile yanında bulunan eşi Emine Kocaoğlu (70) yaralandı. Vatandaşların yardımıyla ters dönen araç içerisinden çıkarılan çift, çağrılan ambulansla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Araç çekiciyle olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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