Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı

Karaman'da kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu sürücüsü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi 2'nci Organize Sanayi yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Meryem G., yönetimindeki 42 L 9797 plakalı otomobil şehir merkezi istikametine seyrederken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Otomobilin kullanılamaz hale geldiği kazada yaralanan bayan sürücü sağlık ekibi tarafından kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.