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02 Mayıs 2018 02:26

Kontrolden çıkan otomobil, kaldırıma çıkarak mermer taşlara çarptı: 2 yaralı

Karaman’da kontrolden çıkan otomobilin kaldırıma çıkarak mermer taşlara çarpması sonucu 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil, kaldırıma çıkarak mermer taşlara çarptı: 2 yaralı

02 Mayıs 2018 02:26


Kaza, gece saat 23.45 sıralarında Tapduk Emre Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Übeyit U. (28) yönetimindeki 70 BH 247 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce kaldırıma sonrada kaldırım yanında bulunan mermer taşlara çarptı. Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Mahmut K., yaralandı. Yaralılar çağrılan ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan sürücü Übeyit U’nun hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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