Konya Ovası’na 1 milyar metreküp su getirilecek

Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Karadağ Sulama Projeleri Bilgilendirme Toplantısı’nda konuşan AK Parti Karaman Milletvekili, TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Recep Konuk, üzerinde çalışılan ve hazırlanan alternatif projelerle Karaman ve Konya Ovası’nın 650 milyon metreküp suya daha kavuşacağını ve toplamda 1 milyar metreküpü aşkın su ile ovanın su ihtiyacının büyük ölçüde giderileceğini söyledi.

Bölge Müdürlüğü tarafından Karaman TKDK Toplantı Salonu’nda Karadağ Sulama Projeleri Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi. DSİ’nin Karaman’da gerçekleştirdiği yatırımların da değerlendirildiği toplantıda konuşan AK Parti Karaman Milletvekili, TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Recep Konuk, Ova’nın ve Bölge’nin su sorununun halen devam ettiğine dikkat çekerek, “Su, ülkemiz tarımı ve üretimi için hayati öneme sahiptir. Su demek üretimin artması demektir. Ova’nın suya ne kadar ihtiyacının olduğunu biliyoruz ve bu ihtiyacı karşılamak adına alternatif projeler geliştiriyoruz. Sulama konusunda Ayrancı Barajı’ndaki kapalı devre sulama projesiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Yine göletlerle ilgili çalışmalar da devam ediyor ve bunları yakından takip ediyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde bu çalışmaların bir kısmını ihale edeceğiz, tamamlananları da devreye alarak açacağız. Bizler bugünün meselelerine çare bulmak kadar Karaman’ın geleceğini de kurtaracak işler yapmak ve o işlerin yapılması için gayret göstermekteyiz” dedi.

Ovaya havza dışı kaynaklardan su getirilmesi için projeler hazırlandığını ifade eden Recep Konuk, “Bizim ırmaklarımız, nehirlerimiz denizleri sulamaya devam etmesin, denizdeki tuzlu suları tatlı sularla sulamak yerine o tatlı sularla Karaman’ın, Konya’nın, Niğde’nin, Aksaray’ın, tüm Türkiye’nin topraklarını sulayalım istiyoruz. Karaman’ın topraklarına daha çok su getirelim ki Karaman çiftçisi ne ekerse eksin çok kazansın. Bunun için havza dışı su kaynaklarından Karaman’a su getirmek için çalışıyoruz. Karaman, Konya ve Aksaray’ı da kapsayan ve Ermenek Çayı’nın, Manavgat suyunun, Akçay’ın suyunun bölgeyle buluşması bizim Karaman tarımı için birinci önceliğimizdir. Bununla ilgili önemli projeler yürütülüyor. Daha önce başlatılan projeler kapsamında Mavi Tünel’den yaklaşık 414 milyon metreküp su ova ile buluşacak. Bize daha çok su lazımdı ve üzerinde çalıştığımız alternatif projelerle ovaya 650 milyon metreküp su daha getirilmesi için çalışmalar başlatıldı. İşte bu projelerin hayata geçmesi ile toplamda 1 milyar metreküpü aşkın su ova ile buluşturulmuş olacak. Bu suyun ovaya getirilmesi ile ovanın daha çok sulanması sağlanacak ve tarımsal üretimin de emniyetinin sağlanacağı ciddi bir rahatlama olacaktır. İşte üzerinde çalıştığımız sulama projelerinden biri de Karadağ 1,2,3,4 Sulama Projeleridir. Bu proje kapsamında 27 yerleşim yeri sulamadan yararlandırılırken 43 bin 540 hektar alan da sulanmış olacak. Biz Orman ve Su İşleri Bakanlığımızla birlikte yürüttüğümüz bu çalışmaları hemşehrilerimizin görüşlerine bakılmaksızın hiçbir ayrım gözetmeden Anadolu’nun, ovanın su ihtiyacının karşılanması için yapıyoruz. Çünkü suyun siyaseti olmaz, su ekmektir, hayattır” dedi.

AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker ise, “Ovanın suyla buluşması konusunda hep birlikte çaba sarf ediyoruz. Su olmadan tarım yapılamıyor. Biz milletvekili seçildiğimiz günden beri ovaya suyu nasıl getiririz diye çalışmalar yapıyor, bu çalışmaları bakanlık nezdinde de sıkı bir şekilde takip ediyoruz. Karadağ Sulama Projeleri’ni bölgemiz için önemli bir adım olarak görüyoruz ve bu projelerin devamının yapılması için de çaba sarf etmeye devam edeceğiz. Bu projeler belki biraz zaman alacak ama gayretlerimizin meyvelerini almaya başladık diyebilirim. Bu çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu projelerin tamamlanarak hayata geçmesi ile inşallah çiftçimiz daha çok kazanacak, Karaman kazanacak, ülkemiz kazanacak” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Karadağ Sulama Projeleri hakkında toplantıya katılan muhtarları ve Sulama Kooperatifi Başkanlarını bilgilendiren Bölge Müdürü Birol Çınar, projelerin hazırlanması ve bir an evvel bitirilmesi için gerek Bölge Müdürlüğü olarak gerekse Bakanlık olarak gece gündüz çalıştıklarını ifade ederek, “Ülke ekonomimiz ve üreticilerimiz için suyun önemini biliyoruz. Ova’nın ihtiyaç duyduğu suyun alternatif kaynaklarla ova ile buluşturulması için birden fazla proje yürütülüyor. Bu projelerin hayata geçmesi ile 1 milyar metreküp su Ova ile buluşacak. Suyun Ova ile buluşmasıyla sulanacak alanlar için de projeler hazırlanıyor. Devam eden projeler kapsamında özelde Karaman için önemli bir proje olan Karadağ Sulama Projeleri de bunlardan biri. Bu projenin başlatılmasında da Karaman Milletvekillerimizin önemli gayretleri oldu. Birlikte çalıştık istişarelerde bulunduk ve şuan projelerin hazırlanmasında da bir hayli yol kat ettik” dedi.

Çınar, Karadağ Sulama Projeleri kapsamında 27 yerleşim yerinin sulamadan faydalanacağını belirterek bu yerleşim yerlerinin de Kisecik, İslihisar, Demiryurt, Karalgazi, Eminler, Mesudiye, Mecidiye, Hamidiye, Yuvatepe, Dinek, Osmaniye, Beydili, Çoğlu, Salur, Ekinözü, Burunoba, Kameni, Ortaoba, Kılbasan, Çiğdemli, Sinci, Kazımkarabekir, Sudurağı, Akçaşehir, Karakışla, Yenikuyu, Çiğil olduğunu söyledi. DSİ Bölge Müdürlüğü’nün Karaman yatırımları hakkında da bilgiler veren Birol Çınar, yaptığı sunumun ardından katılımcıların sorularını da cevapladı.

Toplantıya, AK Parti Karaman Milletvekili, TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Recep Konuk, AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, İl Genel Meclis Başkanı Celalettin Güngörer, İl Özel İdare Genel Sekreter Vekili Sezer Işıktaş, AK Parti Karaman İl Başkanı Mehmet Er, DSİ Bölge Müdürü Birol Çınar, projeler kapsamında sulamadan yararlanacak yerleşim yerlerinin muhtarları ve sulama kooperatifleri başkanları da katıldı.