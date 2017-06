Konya Şeker ailesi 11 farklı kampüste iftarda buluştu

Çumra Kampüsü’ndeki programa, AK Parti Karaman Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk da katıldı. Ramazan-ı Şerif’in huzur, barış ve kardeşlik iklimini doyasıya teneffüs eden Konya Şeker ailesi, bir arada bulunmanın mutluluğunu bir kez daha yaşadı ve hep birlikte iftar açtı.

Konya Şeker, bu yıl da binlerce çalışanını, ülke gelişimine katkı sağlayan 11 kampüsünde eş zamanlı iftarın bereketinde buluşturdu. AK Parti Karaman Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, Çumra Şeker Entegre Tesislerinde gerçekleştirilen iftar programına katıldı. Personelle birlikte yemek sırasına geçen AK Parti Karaman Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk da ezanın okunmasıyla orucunu açtı.

Çalışanlarla bir süre sohbet eden Başkan Recep Konuk, konuşmasında, “Bir nefis imtihanını daha vermenin, rahmet ve bereket ayı bir Ramazan’ı daha idrak etmenin huzurunu yaşıyoruz. Bu rahmet ve bereket günlerinde iftar vesilesiyle Konya Şeker ailesi ile bir kez daha buluşmayı, bir önceki Ramazan’dan bu yana yaptıklarımızın üstüne yeni işler yapmış olarak alnımızın akıyla, gönül huzuruyla iftar sofrasında, iftar meydanında buluşmayı bizlere nasip eden Yüce Allah’a şükürler olsun. Temennim o dur ki, Bayram’dan sonra da başta ülkemizin üzerinden, memleketimizin üzerinden, Konya Şeker’in üzerinden Rabbim bu rahmet ve bereket iklimini esirgemesin, eksik etmesin, daha sonraki Ramazanlara da ülkemiz için, milletimiz için daha çok işler yapmış olarak erişmeyi bizlere nasip etsin” dedi.

“Konya Şeker büyümeye devam edecek”

Çumra’daki tesislerin bulunduğu alanın 13 yıl önce çorak bir arazi olduğunu belirten Başkan Recep Konuk, “İftarımızı açtığımız bu alan bundan sadece 13 sene önce çorak bir araziden ibaretti. Bu kampüsün o halini hiç görmemiş kardeşlerimizin sayısı bugün o manzarayı bilen arkadaşlarımızın sayısından kat be kat fazla. O günlerde belki de benim en yakınımdakiler dahil hiç kimse bu ailenin bir gün Konya Şeker yemekhanesinin dışında, alanlara dahi sığmayacak kadar geniş bir sofrada iftar yapacağını hayal etmemiştir. Bugün sadece Çumra Şeker kampüsünde değil, Cihanbeyli’de, Altınekin’de, Seydişehir’de, Sarıoğlan’da, Kaşınhanı’da, Karaman’da, Kangal’da, Soma’da, Karapınar’da, Konya’da kampüslerimizde iftar programında beraberiz. Şundan emin olabilirsiniz gün gelecek kurduğumuz iftar sofrası, Çumra Şeker’in bahçesine de sığmayacak. Sığmamalı da. Çünkü bu iftar sofrasına eklenen her tabak, bu iftar sofrasında kendine yer bulan her yeni kardeşimiz köylerde kurulan iftar sofralarının da zenginleşmesi demek. Tarlanın bereketinin zenginliğe dönüşmesi demektir. Tarladaki üretimin büyümesi demektir. Üreticinin daha çok üretmesi, ürettiğinden daha çok kazanması demektir” ifadelerini kullandı.

“Konya Şeker’in büyümesini bekleyen on binler var”

Türkiye’de kurumlar vergisi mükellefi sayısının 2016 Haziran ayı itibarıyla 713 binin üzerinde olduğunu, Konya Şeker ölçeğindeki işletme sayısının ise ancak yüzlerle ifade edildiğini hatırlatan Başkan Recep Konuk, “Bu işletmelerin içinde Konya Şeker’den daha fazla doğrudan istihdam sağlayanlar da var, daha fazla üretim yapanlar da. Ancak Konya Şeker’in bir görünen yüzü var, bir de görünmeyen yüzü. Bizim şirketimiz, mensubu olduğunuz bu aile sanayide, ticarette taş taş üstüne koydukça tarladaki, tapandaki, meradaki, ağıldaki, bağdaki, bahçedeki üreticiye de istihdam sağlıyor, hem iş arayanın elinin ekmek tutmasını sağlıyor hem de tarlaya, meraya, bağa, bahçeye iş buluyor. O yüzden bizim daha çok büyümek için hem sebebimiz hem de bizden bunu bekleyen on binler var. Anadolu Sevdası şiirinde Abdürrahim Karakoç şöyle diyor; ’sen bizim köyleri görmedin ki hiç. Yolları toz, çamur, evleri kerpiç. O kirli kabukta, o en temiz iç. Hele bir yakından bakılsın da gör. Anlamaz bilmezsin sen bizim halkı. Sevgiyi bulasın yakına gel ki. Kalıplar gerçeği göstermez belki. Gönül perdeleri sökülsün de gör.’ İşte bizim gönül perdemiz şükürler olsun hep söküktür, çünkü biz bu topraklardan çıktık ve onun için biz köylümüz, çiftçimiz, üreticimiz için de çalışıyoruz” diye konuştu.

“Bizim için fabrikalar araç, üretici refahı amaçtır”

Konya Şeker’in, İSO sıralamasında Türkiye’nin en büyük 500 şirketi arasında 31’inci sıraya yükseldiğini ifade eden Başkan Recep Konuk, “Bizim bir davamız, hedefimiz, sorumluluğumuz var. Konya Şeker olarak biz, bir fabrikamız daha olsun, namımız yürüsün diye çalışmıyoruz. Bizim için fabrikalar araç, üretici refahı amaçtır. O nedenle bütün arkadaşlarımdan, bütün kardeşlerimden beklentim şudur, yaptığınız işle, işinizde elde edeceğiniz başarıyla, bu kurumun bilançosuna yapacağınız katkıyla onlarca köydeki on binlerce üreticinin hayatını kolaylaştırdığınızı unutmadan bunu bir saniye bile aklınızdan çıkarmadan çalışmanız. Unutmayın ki, sizin ticaretimizde kaybedeceğiniz her kuruşta binlerce çiftçinin hakkı var. Bu şirkette benden başlayarak hiç kimsenin işini savsaklama, ihmal etme lüksü yok. Bu bir takım oyunu ve bu ailedeki on binin üzerindeki arkadaşımızın da yaptığı işle bu kurumu hedefine taşıdığını unutmaması lazım. Yani benim bu şirkete bir hedef çizmem ve o hedef için çalışmam yetmez, bu şirketteki kantar memurunun da, depocunun da, güvenlik görevlisinin de, ziraattaki çavuş arkadaşımızın da aynı hedefi benimsemesi ve aynı hedef için çalışması gerekir. Nedir o hedef, Konya’daki bir Çiftçi Kooperatifi şirketini dünyanın en büyük beş gıda markasından biri yapmak. Amerikan Başkanı John Kennedy NASA’yı ziyareti sırasında koridorda elinde süpürge ile bekleyen bir bayan ile karşılaşır ve ne yapıyorsun diye sorar; Bayan; Başkanım Ay’a adam gönderilmesine yardımcı oluyorum diye cevap verir. Muhtemelen Ay’a ilk astronot ayak bastığında o hanımefendi yaptığı işle bu hedefin gerçekleşmesine verdiği katkı nedeniyle en çok gururlananlardan biri olmuştur. Sizler de şunu unutmayın bu şirkette yaptığınız iş her ne olursa olsun, pozisyonunuz ne olursa olsun büyük ve ulvi bir gayeye yani ekonomi çarkının çiftçiyi öğütmemesine, çiftçinin büyükler arasında kendisine yer açmasına ve ekonomiden daha çok pay almasına hizmet ediyorsunuz. Bu gayeye hakkıyla hizmet eden, işine sahip çıkan ve işinin gereğini eksiksiz yapan herkes bu kurum için vazgeçilmezdir. Unutmayın ki, sizin sanayide kaybettiğiniz her bir dakika binlerle çarpılıyor. Unutmayın ki, sizin geç ürettiğiniz her ürün köylerdeki binlerce çiftçiye bu refah ve zenginlik yarışında zaman kaybettirir” dedi.

“Mağdur olan köylümüzün de daha çok kazanması için çalışıyoruz”

AK Parti Karaman Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, “Özellikle bu aileye sonradan katılan arkadaşlarıma söylüyorum, 2000’li yılların başında sayıları yüzlerle ifade edilen arkadaşlarımız birilerinin ayağına basma yürekliliğine ve cesaretine sahip olmasaydı, halis bir niyetle tarlada üretene ekonomiden aslan payını alma niyetiyle yola çıkıp, bu niyete tavizsiz sahip çıkmasaydı bugün aranızdaki binlerce kardeşimiz bu ailenin bir parçası olamaz, Konya Şeker İSO sıralamasında Türkiye’nin en büyük 500 şirketi arasında 31’inci sıraya yükselmezdi. Konya Şeker’in tüm işletmeleri dahil edildiğinde üretimden satışlara göre İSO sıralamasında Türkiye’nin en büyük 16’ncı şirketinden daha fazla üretim yapmasını sağlayan, bu şirketin sahip olduğu ve ilanihaye sahip çıkacağı yürek ve niyettir. Onun için bizim ürettiğimiz iş sahası sadece fabrikada çalışanlarımızla sınırlı değil. Biz ayrıca üreticinin, mağdurumuzun, mağdur olan köylümüzün de üretmesini, daha çok kazanmasını, o arazisindeki, tarlasındaki bereketin zenginliğe dönüştürülmesi için de çalışıyoruz. Bunun da neticelerini aldık. Dün birkaç ürünle sınırlı olan Konya Şeker’in aldığı ürün portföyü bugün çeşitlenmiştir. Üretici ne üretiyorsa, besi hayvanından sütüne, arpasından mısırına, pancarına, patatesine kadar birçok ürünü Konya Şeker alarak üreticiyi de destekliyor, onun da gelecekle ilgili kurduğu hayallerine pozitif katkı veriyor“ ifadelerini kullandı.

“Konya Şeker, Anadolu köylüsünün bayraktarlığını yapıyor”

Konya Şeker’in bir misyonu temsil ettiğini dile getiren Başkan Konuk, “Ekonomik vizyonu yol kenarlarında tarhana, bulgur, erişte, salça, kavun, karpuz satmaktan ibaret sanılan Anadolu köylerinin ve Anadolu köylüsünün sanayicilikte de bayraktarlığını yapıyor. Bu kurum yaptığı işlerle, yaptığı üretimle çiftçinin, üreticinin bayramları bayram gibi kutlaması için çalışıyor. Bir nefis imtihanının daha sonuna geldik. Daha nice Ramazanlara daha da büyümüş bir Konya Şeker ailesi olarak ermeyi Rabbimin hepimize nasip etmesini temenni ediyor, ‘Ya Rab Bayram Eyle Bayramımızı’ diyerek hepinizi muhabbetle kucaklıyor, yaklaşan bayramınızı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.