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26 Haziran 2018 17:28

Kuntoğlu, yapımı devam okullarda incelemelerde bulundu

Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu, inşaatı devam eden hizmet binası ve okullarda incelemelerde bulundu.

Kuntoğlu, yapımı devam okullarda incelemelerde bulundu

26 Haziran 2018 17:28


İlk olarak Karaman Rehberlik Araştırma Merkezi ile Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binasının inşaatında incelemelerde bulunan Kuntoğlu, yetkililerden son durum hakkında bilgi alarak büyük oranda yapımı tamamlanan binanın yeni döneme yetişerek eğitim öğretim yılına yeni hizmet binasında başlanacağını belirtti. İl Müdürü Kuntoğlu daha sonra, imzalanan protokol çerçevesinde Karaman Belediyesi tarafından yapımı üstlenen 19 Mayıs İlkokulu ve Anafartalar Ortaokuluna geçti. Kuntoğlu, bahçe düzenlemesi yapılan okulların bina inşaatının tamamlandığını ifade etti.


Son olarak İl Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu, hayırsever iş adamı Rafet Nas tarafından yaptırılan İmam Hatip Ortaokulu inşaatında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.


Kuntoğlu’nun incelemelerine bazı şube müdürleri de katıldı.




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