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01 Eylül 2018 18:41

Kuyuda kafasına taş düşerek bayılan şahsı, itfaiye ve AFAD kurtardı

Karaman’da temizlemek için indiği kuyuda kafasına taş parçasının düşmesi sonucu bayılarak mahsur kalan şahsı, itfaiye ve AFAD ekipleri kurtardı.

Kuyuda kafasına taş düşerek bayılan şahsı, itfaiye ve AFAD kurtardı

01 Eylül 2018 18:41


Olay, merkeze bağlı Bucakışla köyü yolu üzerindeki Avgan Çimeni mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 metre derinliğindeki kuyuyu temizlemek için içine inen Mehmet Yüksel, bir anda taş parçasının kafasına düşmesi sonucu kuyu içinde bayıldı. Durumu fark eden vatandaşlar Yüksel’in kurtarılması için itfaiye ve AFAD ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucu baygın halde mahsur kaldığı kuyudan çıkarılan Yüksel, ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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