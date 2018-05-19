Larende alt geçidinde asfaltlama çalışması başladı

Alt geçitteki çalışmaların tamamlandığını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, “Karaman’da çok önemli bir projeyi daha hizmete açıyoruz. Ulaşımı rahatlatmak ve güvenli hale getirmek adına yaptığımız Larende altgeçidi tamamlanmak üzere. Burası yarım asırdır açılmayı bekleyen Karaman’ın sorunlarından biriydi. Çok şükür Belediyemiz ve TCDD işbirliğiyle gerçekleştirdiğimiz proje sayesinde yıllardır kent merkezinden kopuk halde kalan Larende, Sümer ve Yenişehir Mahallelerini şehir merkezine bağlamış olacağız. Vatandaşlarımız çok daha kısa yoldan, çok daha rahat ve güvenli bir şekilde Larende tarafına ve kent merkezine geçiş yapabilecekler. Fen İşleri ekipleri tarafından yürütülen asfalt, kaldırım ve peyzaj düzenlemelerinin ardından altgeçit trafiğe açılacak” dedi.