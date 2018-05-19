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19 Mayıs 2018 11:07

Larende alt geçidinde asfaltlama çalışması başladı

Karaman Belediyesi ve TCDD işbirliğiyle, Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi kapsamında yapılan Larende alt geçidinde asfalt kaplama çalışmalarına başlandı.

Larende alt geçidinde asfaltlama çalışması başladı

19 Mayıs 2018 11:07


Alt geçitteki çalışmaların tamamlandığını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, “Karaman’da çok önemli bir projeyi daha hizmete açıyoruz. Ulaşımı rahatlatmak ve güvenli hale getirmek adına yaptığımız Larende altgeçidi tamamlanmak üzere. Burası yarım asırdır açılmayı bekleyen Karaman’ın sorunlarından biriydi. Çok şükür Belediyemiz ve TCDD işbirliğiyle gerçekleştirdiğimiz proje sayesinde yıllardır kent merkezinden kopuk halde kalan Larende, Sümer ve Yenişehir Mahallelerini şehir merkezine bağlamış olacağız. Vatandaşlarımız çok daha kısa yoldan, çok daha rahat ve güvenli bir şekilde Larende tarafına ve kent merkezine geçiş yapabilecekler. Fen İşleri ekipleri tarafından yürütülen asfalt, kaldırım ve peyzaj düzenlemelerinin ardından altgeçit trafiğe açılacak” dedi.




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