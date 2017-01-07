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07 Ocak 2017 13:16

Larende alt geçidinde sondaj çalışmaları başladı

Larende alt geçidinde sondaj çalışmaları başladı

07 Ocak 2017 13:16

Karaman’da Larende ve Sümer mahallelerini şehir merkezine bağlamak için yapılacak olan alt geçitte sondaj çalışması başladı.
Yaklaşık 40 yıl önce tren yolu hattının diğer tarafında kalan mahalleleri ulaşım bakımından şehir merkezine bağlantısını sağlamak için üst geçit yapımına başlanmış, fakat farklı nedenlerden dolayı bu proje hayata geçirilememişti. Bir kısmı yapılan köprünün ayakları, sorun haline gelirken, Karaman Belediyesi tarafından 2012 yılında yıkıldı. Şimdi bu noktaya Karaman Belediyesi ve TCDD işbirliğinde alt geçit yapılması kararlaştırıldı. Karaman-Ulukışla hızlı tren hattı çalışmaları kapsamında Kemal Kaynaş Stadyumu ve Buğday Pazarı arasına, 100. Yıl Caddesi ve tren hattının altından geçecek şekilde alt geçit yapılacak. Alt geçit projesinde sondaj çalışmaları dün itibariyle başladı.
Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, “Yaklaşık 40 yıllık bir sorunu çözüyoruz. Yıllardır tren yolu hattı nedeni ile şehir merkezinden kopuk bir şekilde kalan Larende ve Sümer Mahalleleri bu alt geçit sayesinde ulaşım bakımından şehir merkezine bağlanacak. Bu bölgede yaşayan vatandaşlarımız güvenli bir ulaşım imkanına kavuşacaklar. Projenin bir an önce tamamlanması için Karaman Belediyesi olarak bütün teknik, yapısal ve imarsal desteği veriyoruz. Karamanımıza hayırlı olsun” dedi.



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