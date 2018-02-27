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27 Şubat 2018 13:28

Lise öğrencileri KMÜ’yü gezdi

Karaman’ın Ermenek ilçesindeki 9 farklı liseden 45 öğrenci, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesini (KMÜ) gezdi.

Lise öğrencileri KMÜ’yü gezdi

27 Şubat 2018 13:28


Ermenek’teki 9 farklı liseden toplam 45 öğrenci, Ermenek İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Etçi eşliğinde Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesini gezerek üniversite hakkında bilgi edindi.


Karaman Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından lise son sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen eğitim seminerine katılan öğrenciler daha sonra KMÜ’ye gelerek üniversiteyi tanıma imkanı buldu. İlk olarak KMÜ Merkezi Kütüphanesini gezen öğrenciler, daha sonra üniversite çarşısına gelerek buradaki sosyal tesisleri inceledi. Misafir öğrenciler, üniversite yerleşkesini gezdikten sonra KMÜ’den ayrıldı. Ermenek İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Etçi, üniversite gezisinin öğrenciler açısından faydalı olduğunu belirterek, “Eğitim seminerinin ardından öğrencilerimizin Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesini de görmelerini istedik. Öğrencilerimizin üniversite havasını koklamalarının, üniversiteyi gezip eğitim olanaklarını ve fiziki imkânlarını görmelerinin kendileri için faydalı olacağını düşündük. Öğrencilerimiz için güzel bir gezi olduğuna inanıyorum” dedi.




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