MHP’li Hüseyin Korkmaz’dan Ramazan mesajı

MHP MYK Üyesi ve Karaman Milletvekili aday adayı Hüseyin Korkmaz, Mübarek Ramazan ayının ABD’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını protesto eden Filistinlilere karşı İsrail askerlerinin gerçek mermi kullanarak Müslümanları şehit etmesi haberleri eşliğinde karşılandığını söyledi.

Korkmaz şöyle konuştu; “Bu kutlu ayda iç muhasebe yapmalı, kendimizi ve çevremizi samimiyetle gözden geçirmeli, vicdan mizanını baştan ayağa kontrol etmeliyiz. Kırılan gönülleri onarmak, kararan yürekleri aydınlatmak, yabani kalpleri ehlileştirmek için rahmet dolu gün ve anlar bizi bekliyor. Bir ay boyunca oluk oluk akacak mağfiret ve bereket çeşmesinden kana kana içmeyi umuyor ve diliyoruz. Orucu yalnızca yemeyerek, içmeyerek tutmayacağız; tüm bedenimizle aynı anda oruca iştirak edeceğiz, ibadetimizi yerine getireceğiz. Elimiz, dilimiz, gönlümüz ve gözümüzle de oruç tutacağız; sözümüz, niyetimiz, aklımız ve hayallerimizle de oruçlu olacağız. Nefislerine teslim olmuş, vehimlerine rehin düşmüş, hırslarına yenilmiş, egolarına boyun eğmişler için değişen bir şey olmayacaktır. Tecrübelerimiz gösteriyor ki, bunlar yine Ramazan’ın mehabetine aldırış etmeden suizanlarına devam edecekler, kötülüklerini sürdüreceklerdir. Bu kutlu ayda iftar sofralarında sadece ekmeğimizi, sadece suyumuzu değil, sevgimizi, içtenliğimizi ve kardeşliğimizi de paylaşmalıyız. Sahurda çalan davulla kalkıp inançlarımızın nurani ışıklarını, hep birlikte pencerelerimizden semaya ulaştırmalıyız” dedi.

“İsrail’den hesap sorulmalı”

Terör devleti İsrail’in Ramazan ayına girerken Filistinli savunmasız Müslümanları şehit ederek katliam yapmasına dünyanın seyirci kaldığını kaydeden Korkmaz, “Filistin’de yaşanan katliamın hesabı Siyonist İsrail’den mutlaka sorulmalı. Her Ramazan’a farklı bir acı ve gözyaşı içinde giren İslam coğrafyası mutlaka bir araya gelmeli ve tek vücut olmalı. Bu ay inşallah Türk-İslam aleminin dirilişine vesile olur. Rabbim’den niyazım İslam coğrafyasında akan kanın durması, şiddetin sonlanması, barış ve kucaklaşmanın her tarafta hakim olmasıdır. Karamanlı hemşerilerimin ve Aziz Milletimizin Mübarek Ramazan Ayını manevi nimet ve güzelliklere vesile olması dileklerimle tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah hepimizi korusun ve gözetsin. Yardımını esirgemesin ve eksik etmesin” diye konuştu.