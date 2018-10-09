İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Karaman’da içinde tarım işçilerinin bulunduğu minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Karaman'da içinde tarım işçilerinin bulunduğu minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.


Kaza, akşam saatlerinde Şeyh Şamil Mahallesi 1338 Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Muslu Taş (69) yönetimindeki 70 EN 154 plakalı motosiklet, sürücüsü henüz öğrenilemeyen ve içinde tarım işçilerinin bulunduğu 70 BA 427 plakalı minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Polis, kaza yerinde incelemelerde bulunurken, motosiklet sürücüsünün kafasındaki kaskın kazada parçalanması ise dikkatlerden kaçmadı. Polis, kazadan sonra olay yerinden ayrılan minibüs sürücüsünü tespit edebilmek için çalışma başlatırken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.