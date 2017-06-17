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17 Haziran 2017 03:24

Motorize polis ekibi kaza yaptı, 1’i polis 2 kişi yaralandı

Karaman’da şahin timinde görevli motorize trafik ekibinin yolun karşısına geçmeye çalışan kadın yayaya çarpma anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Motorize polis ekibi kaza yaptı, 1’i polis 2 kişi yaralandı

17 Haziran 2017 03:24


Kaza, dün iftar saatinde İmaret Mahallesi Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı yanında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Karaman Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü şahin timinde görevli polis memuru İbrahim Yılmaz’ın (28), kullandığı 70 A 5458 resmi plakalı motosiklet seyir halindeyken, yolun karşısına geçmeye çalışan 21 yaşındaki İlknur Saka’ya çarptı. Kazada devrilen motosikletin sürücüsü polis memuru ile yaya kadın yaralandı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar yerde yatan yaralıların yardımına koşarken, kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralılar çağrılan ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.




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