Motorize polis ekibi kaza yaptı, 1’i polis 2 kişi yaralandı

Kaza, dün iftar saatinde İmaret Mahallesi Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı yanında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Karaman Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü şahin timinde görevli polis memuru İbrahim Yılmaz’ın (28), kullandığı 70 A 5458 resmi plakalı motosiklet seyir halindeyken, yolun karşısına geçmeye çalışan 21 yaşındaki İlknur Saka’ya çarptı. Kazada devrilen motosikletin sürücüsü polis memuru ile yaya kadın yaralandı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar yerde yatan yaralıların yardımına koşarken, kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralılar çağrılan ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.