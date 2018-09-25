Motosikletli genç, önüne atlayan ineğe çarpmaktan son anda kurtuldu

Karaman'dan Konya'nın Beyşehir ilçesine gezmeye giden motosikleti genç, karayolunda seyir halindeyken bir anda önüne çıkan ineğe çarpmaktan son anda kurtuldu. Motosiklet sürücüsünün atlattığı kaza anı kask kamerası tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, 16 Eylül Pazar günü Kader Akyürek, iki arkadaşıyla birlikte Karaman'dan yola çıkarak Beyşehir ilçesine hareket etti. Konya-Beyşehir karayolunda seyir halinde olan Kader Akyürek, viraja geldiği sırada hızını düşürdü. Bu sırada aniden önüne çıkan ineği gören Kader A., son anda manevra yaparak kaza yapmaktan kurtuldu. Motosiklet sürücüsünün viraja girdiği sırada hızını düşürmesi olası bir kazanın da önüne geçmiş oldu.

İneğe çarpmaktan kurtulan motosiklet sürücüsü Kader A.'nın yaşadığı şaşkınlık ve kazadan kurtulma anları kask kamerası tarafından görüntülendi.