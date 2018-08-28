Motosikletteki gence otomobilden ateş açıldı

Olay, öğle saatlerinde Cedit Mahallesi 339 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, husumetli olduğu kişiler tarafından takip edilen Muzaffer Eren S. (19), arkadaşıyla birlikte motosiklette giderken yanlarına yaklaşan otomobilin içinden silahla ateş edilmesi sonucu yaralandı. Göğüs ve bacaklarına isabet eden 4 kurşunla kanlar içerisinde yere yığılan gencin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Ağır yaralanan genç, ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Polis olay yerinde geniş güvenlik tedbiri aldı. Olayı gerçekleştirerek kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlatıldı.