Diğer
Kategoriler
28 Ağustos 2018 14:27

Motosikletteki gence otomobilden ateş açıldı

Karaman’da motosikletle seyir halinde olan bir genç, otomobilden açılan ateş sonucu ağır yaralandı.

Motosikletteki gence otomobilden ateş açıldı

28 Ağustos 2018 14:27


Olay, öğle saatlerinde Cedit Mahallesi 339 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, husumetli olduğu kişiler tarafından takip edilen Muzaffer Eren S. (19), arkadaşıyla birlikte motosiklette giderken yanlarına yaklaşan otomobilin içinden silahla ateş edilmesi sonucu yaralandı. Göğüs ve bacaklarına isabet eden 4 kurşunla kanlar içerisinde yere yığılan gencin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Ağır yaralanan genç, ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Polis olay yerinde geniş güvenlik tedbiri aldı. Olayı gerçekleştirerek kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARAMAN HABERLERİ
KARAMAN HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç