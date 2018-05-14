Muğlu, “Bu başarı hepimizin başarısıdır”

Dün Konya’nın Ereğli ilçesinde yapılan Pancar Ekiciler Kooperatifi seçimlerini Talha Üzer’in listesi kazandı. Seçimlerde oy kullanan 12 bin 297 delegeden 6 bin 434’ünün oyunu alan Talha Üzer, yeni başkan olurken, Üzer’in rakibi Duran Özbudak ise 5 bin 761 oy aldı. Ereğli Pancar Ekicileri Kooperatifinin yönetimine giren Karaman Ziraat Odası Başkanı Recep Muğlu ise yazılı bir teşekkür mesajı yayımladı.

Muğlu mesajında, "Çiftçilerimiz ürettikçe yüzüne sirayet eden huzur ve gurur bizleri de mutlu ediyor. Üreten, ülke tarımına yön veren çiftçimizi desteklemeyi öncelikli kutsal görev sayarak onlara hizmet etmekten gurur duyduğum Karaman Ziraat Odası Başkanlığında olduğu gibi PANKOBİRLİK’te de üreticilerimize hizmet etmek için başkanımız Talha Üzer ve yönetim kurulu arkadaşlarımızla var gücümle çalışacağız. Pazar günü yapılan PANKOBİRLİK seçimlerinde her zaman olduğu gibi bizlerden desteklerini esirgemeyen üreticilerimize, muhtarlarımıza, arkadaşlarımıza, yaklaşık 25 günlük seçim kampanyamızda gece gündüz demeden bizlerle çalışarak destek veren ekibimize, Ereğli ve Karapınarlı üreticilerimizde teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun" dedi.