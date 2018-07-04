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04 Temmuz 2018 18:24

Oğlu tarafından kalbinden bıçaklanarak ölen baba defnedildi

Karaman’da oğlu tarafından kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybeden baba son yolculuğuna uğurlandı.

Oğlu tarafından kalbinden bıçaklanarak ölen baba defnedildi

04 Temmuz 2018 18:24


Karaman Devlet Hastanesinde otopsi işlemleri tamamlanan Fatih Kavas’ın cenazesi ailesine teslim edildi. Kavas için ikindi namazını müteakip Musalla Meydanı’nda cenaze namazı kılındı. Namaza, Kavas’ın ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından Kavas’ın cenazesi Hamidiye Mahallesi’ndeki şehir mezarlığında dualarla son yolculuğuna uğurlandı.


Olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında Sümer Mahallesi 1309 Sokak’ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, erkek kardeşinin başına sandalye ile vurduğu için ailesiyle tartışan 17 yaşındaki Ali K., kendisine tepki gösteren babası Fatih Kavas’ı (45) kalbinden bıçakladı. Çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan Fatih Kavas, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.




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