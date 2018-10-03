Öğrenci servisiyle çarpışan otomobil takla attı: 3 yaralı

Karaman'da öğrenci servisi ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i öğrenci 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Hamidiye Mahallesi Temizel Ünlü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arkasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Veli L. (24) yönetimindeki 70 DA 828 plakalı otomobil, kavşakta Ali Rıza B. idaresindeki 70 C 0072 öğrenci servisiyle çarpıştıktan sonra kontrolünü kaybederek boş arsaya takla attı. Kazada okul servisinde bulunan 14 yaşındaki Rukiye Ö. ile otomobil sürücüsü ve yanında bulunan Hüseyin B. (39) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.