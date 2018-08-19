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19 Ağustos 2018 17:27

Ölmek üzere olan kuşu kalp masajıyla hayata döndürdü

Karaman’ın Ermenek ilçesinde bir vatandaş, ölmek üzere olan kuşu yaptığı kalp masajıyla hayata döndürdü.

Ölmek üzere olan kuşu kalp masajıyla hayata döndürdü

19 Ağustos 2018 17:27


İlçede galericilik yapan 41 yaşındaki Ali Demir, iş yerinin bahçesinde oturduğu sırada önüne havadan bir kuş düştü. Kuşu yerden alıp kontrol eden Ali Demir, kalbinin çalışmadığını fark ettiği kuşa kalp masajı yaptı. Ali Demir, yeniden hayata döndürdüğü kuşu, daha sonra doğaya bıraktı. Demir’in, kuşa kalp masajı yapması ve doğaya bırakma anı da yakınları tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Bu arada Ali Demir’in uzun süredir beslediği kangal köpeğinin geçtiğimiz gün ipini koparıp, yola çıkması sonucu dikkatsiz bir otobüs şoförü tarafından ezilerek öldüğü öğrenildi.




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