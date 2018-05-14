Olay, akşam saatlerinde Tapucak Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Otogar-Üniversite hattında çalışan Mustafa Arıcı idaresindeki hat dolmuşu, Atatürk Caddesi üzerinde seyir halindeyken plakası ve kimlikleri belirlenemeyen 4 kişi tarafından önü kesildi. Şahısların önünü kestikleri dolmuş şoförüne hakaretler ederek küfrettiği öne sürüldü. Daha sonra şahıslar, araçlarından sopa ve bıçakla inerek dolmuş şoförünü darp etmek istedi. Dolmuştan inen Mustafa Arıcı, yaşanan arbede sırasında şahıslardan birinin elinde bulunan bıçağı almayı başardı. Dolmuş şoförü, kendisine saldırmak isteyen eli sopalı saldırganı da tokatlayarak etkisiz hale getirdi. Yoldan geçmekte olan diğer dolmuş şoförleri ile çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga büyümeden sonlandırıldı. Araçlarına binen şahıslar olay yerinden ayrılırken, yaşanan kavga anı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

“Bıçağı ben çekmedim”

Dolmuş şoförü Mustafa Arıcı, yaşanan olayı İHA’ya anlattı. Arıcı, “Dolmuşla seyir halindeyken bir anda araç önümü kesti ve araçtan 4 kişi indi. Daha sonra bu şahıslar arabalarından aldıkları sopa ve bıçakla beni dolmuştan indirmeye çalıştılar. Diğer dolmuşçu arkadaşlar olayı görerek geldiğinde ise ben bu şahısların elinden bıçağı aldım. O sırada yaşanan karmaşada şahıslardan üçü kaçtı. Sinirlerime hakim olamadığım için elinden bıçağı aldığım şahsı tokatladım. Zaten yaşanan olayların hepsi güvenlik kamerası kayıtlarında mevcut. Biz her gün sabahın 6’sından gecenin 11’ine kadar direksiyon başındayız. Her türlü zorluklarla karşı karşıyayız. Dolmuşa yeri geliyor sarhoş kişiler biniyor. Biz hepsine gerekirse başımızı eğiyoruz. Biz esnafız, 2 lira için akşama kadar ne insanlarla uğraşıyoruz” dedi.

“Bu yaşanan olayda benim esnafımın hiçbir suçu yok"

Olayı duyarak gelen Karaman Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Cemalettin Canuylasi ise, “Benim meslek arkadaşlarım sabahın 6’sından gecenin 12’sine kadar bu cefakar işi yapmaktadırlar. Tabii ki ufak tefek eksikliklerimiz olabilir. Devamlı olarak bizler trafiğin içerisindeyiz. Bir basın kuruluşumuz tam olayın iç yüzünü bilmediği için benim esnafımı suçlu gibi göstermiştir. Biz onun yaptığını yapmayacağız ve biz ona saygı göstereceğiz. Bundan sonraki haberlerini yaparken daha dikkatli olmalarını ve benim esnafımı veya diğer esnafı suçlu durumda göstermemelerini rica ediyorum. Bu yaşanan olayda tamamen benim esnafımın önü kesilmiş ve benim esnafıma bıçak çekilmiş, darp edilmek istenmiştir. Benim esnaflarım bir kötü olaya yol açmamak için şahısların elindeki bıçağı almıştır. Olayın özeti budur” dedi.

Olayın ardından dolmuş şoförü Mustafa Arıcı’nın karakolu giderek araçla önünü kesen bıçaklı ve sopalı şahıslardan şikayetçi olduğu öğrenildi.