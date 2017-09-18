Otomobil elektrik direğine çarptı: 3 yaralı

Kaza, Karaman-Bucakışla yolunun 2. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. yönetimindeki 42 ST 023 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan E B. ve Y.T. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.