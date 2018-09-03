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03 Eylül 2018 14:49

Otomobil kamyonete çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Karaman’da Suriye uyruklu sürücünün kullandığı otomobilin kamyonete çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Otomobil kamyonete çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

03 Eylül 2018 14:49

Araç içerisinde sıkışan Suriyeli sürücüyü ise itfaiye kurtardı.


Kaza, öğle saatlerinde Karaman’ın Ayrancı ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu Muhammad Alsaad’ın (37) kullandığı 01 ABB 344 plakalı otomobil kavşakta Mustafa Çerçi (43) idaresindeki 33 HT 429 plakalı kamyonete yandan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet devrilirken otomobil sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. Sıkışan sürücüyü olay yerine gelen itfaiye ekibi kurtardı. Kazada yaralanan sürücüler ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan Issa Alkhatıb (38), Arzu Çerçi (40) ile Şerife Ç. (13) ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan kamyonetin sürücüsü Mustafa Çerçi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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