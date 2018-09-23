İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobil takla attı: 1 ölü

Karaman’da otomobilin kontrolden çıkarak takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Karaman'da otomobilin kontrolden çıkarak takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.


Kaza, akşam saatlerinde Karaman-Zengen köy yolunun 13. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mehmet Bakıcı (18) yönetimindeki 42 ZS 254 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya doğru takla attı. Kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken sürücü Bakıcı, olay yerinde hayatını kaybetti. Bakıcı'nın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.