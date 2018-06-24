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24 Haziran 2018 06:06

Otomobil, yolun ortasında yatan şahsı ezip geçti: 1 ölü

Karaman’da yol ortasında yatan bir şahıs, üzerinden otomobilin fark edemeyerek geçmesi sonucu hayatını kaybetti.

Otomobil, yolun ortasında yatan şahsı ezip geçti: 1 ölü

24 Haziran 2018 06:06


Olay, gece saat 02.00 sıralarında Siyaser Mahallesi Mut Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezine gelmekte olan A.İ.B yönetiminde 42 ALK 85 plakalı otomobil, Seyir Terasları önüne geldiği sırada yolun ortasında yatmakta olan 19 yaşındaki Ali A’yı fark edemeyerek üzerinden geçti. Otomobil sürücüsü üzerinden geçtiği şeyin bir insan olduğunu anlayınca hemen aracını yolun sağına çekerek 112’den yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri caddeyi tek yönlü olarak trafiğe kapattıktan sonra olay mahalline şerit çekerek güvenlik tedbiri aldı. Olay yeri inceleme ekibi, kaza yeri ile şahsın üzerinden geçen otomobilde inceleme yaptı. Otomobil sürücüsü A.İ.B, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Ali A’nın cesedi Karaman Belediyesine ait cenaze aracı ile Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Öte yandan, polis ekipleri, kollarında kesikler tespit ettiği Ali A’nın kaza öncesi, olay yerine 25 metre uzaklıktaki boş alanda kan izlerine rastladı.


Olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam ediyor.




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