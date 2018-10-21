Otomobilin çarptığı motosikletli yaralandı

Karaman'da otomobilin çarpması sonucu devrilen üç tekerlekli motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Abbas Mahallesi Mut Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Durmuş Ali Aksoy (74) idaresindeki 70 DA 031 plakalı üç tekerlekli motosiklete, arkadan gelen Mehmet K. (59) yönetimindeki 70 EK 200 plakalı otomobil yandan çarptı. Otomobilin çarptığı üç tekerlekli motosiklet kontrolden çıkarak devrildi. Üç tekerlekli motosikletin devrilme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Yolun karşısına geçmeye hazırlanan bir kadınsa önünde meydana gelen kazanın kısa süre şokunu yaşadı.

Yerde baygın halde yatan motosiklet sürücüsü yaşlı adamın yardımına hemen çevredeki vatandaşlar koştu. Yaşlı adam çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.