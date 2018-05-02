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02 Mayıs 2018 17:44

(Özel Haber) Karaman’da dolu elma ağaçları ve ekili alanlara zarar verdi

Karaman’da 5 dakika süren dolu yağışı, başta elma bahçeleri olmak üzere ekili alanlarda zarara yol açtı.

(Özel Haber) Karaman’da dolu elma ağaçları ve ekili alanlara zarar verdi

02 Mayıs 2018 17:44


Öğleden sonra başlayan sağanak yağış, kısa süre sonra yerini doluya bıraktı. Kılbasan köyünde etkili olan ve nohut büyüklüğünde yağan dolu, arazileri kısa sürede beyaza bürüdü. Dolu yağışı nedeniyle başta elma bahçeleri olmak üzere ekili alanlar zarar gördü. Karaman Ziraat Odası Başkanı Recep Muğlu, bölgeye giderek arazilerde incelemelerde bulundu.



“Dondan zarar gören elmayı şimdide dolu vurdu”


Karaman Ziraat Odası Başkanı Muğlu, “Bugün Karaman için üzücü bir gün yaşıyoruz. Bizler bölgemizde yağış beklerken elma bahçelerimizi dolu vurdu. Dolu yağışının etkili olduğu Kılbasan köyü çevresinde ağaçlarda hiç meyve kalmadı. Yaptığımız ilk tespitlerde gördük ki çok büyük hasar var. İnşallah bu dolunun devamı gelmez. Şuan yapacağımız bir şey yok. Önümüzdeki günlerde İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte araziye çıkar hasar tespitini yaparız. Nisan ayı başlarında elmanın bir kısmını don vurmuştu, şimdi de geri kalanını dolu vurdu” dedi.


Sağanak yağışın kısa süreliğine yerini dolu yağışına bırakması modern elma bahçelerinde hasara neden oldu. Elmanın güneş yanığı ve doludan korunması için elma ağaçlarının üzerine gerdirilen fileler, yağan dolunun ağırlığına dayanamayarak yırtılıp koptu.




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