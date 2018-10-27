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Park halindeki kullanılmayan otomobil yandı

Karaman’da park halindeki kullanılmayan otomobil yandı.

Karaman'da park halindeki kullanılmayan otomobil yandı.


Olay, Hamidiye Mahallesi Yeni Sanayi Sitesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kullanılmayan park halindeki otomobil bir anda motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Otomobilin yandığını gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale ederek söndürdü. Ön kısmı tamamen yanan otomobil kullanılamaz hale geldi. Otomobilin nasıl yandığı araştırılırken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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