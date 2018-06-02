Recep Konuk: “Bizim kavlimiz sandığa kadar değil, sonsuza kadar”

Daha büyük, daha müreffeh, daha zengin ve daha güçlü bir Karaman için çalışmaya devam edeceğini vurgulayan Milletvekili Konuk, “Bu yoldan dönmek yok. Bizim kavlimiz sandığa kadar değil, sonsuza kadar” dedi.

Karaman Muhtarlar Derneğinin bir otelde düzenlediği iftar programına, AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, AK Parti Karaman Milletvekili Adayı Hüseyin Mutlu, Karaman Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Öngay ile siyasi parti temsilcileri ve muhtarlar katıldı. Programda konuşan Milletvekili Recep Konuk, bu dönem aday olmadığını ancak Karaman ile Karamanlı ile aynı yolda yürümeye devam edeceğini kaydederek, “O yol nereye gidiyor? Daha büyük, daha müreffeh, daha zengin, daha güçlü Karaman hedefine. Bu yoldan dönmek yok. Bizim kavlimiz sandığa kadar değil, sonsuza kadar. Recep Konuk ne yapacak diye aklında soru işareti olanlara söyleyeyim. Başlattığım, başlamasına vesile olduğum, peşinde koşturduğum, daha önceki arkadaşlarımızdan devralıp takip ettiğim, Valiliğimizin, Belediyemizin projelerinin takipçisi olmaya devam edeceğim” dedi.

“Karaman için anahtar olmaya çalıştım”

Karaman için hem bedenini hem de aklını terletmeye devam edeceğini vurgulayan Milletvekili Konuk, “Ümit ediyorum ve inanıyorum hemşehrilerimizin huzuruna çıkardığımız üç kardeşimiz de seçilecek. Onların Karaman sevdasını, millet sevdasını yakından bilen biri olarak onların çok koşturacağını, çok çalışacağını biliyorum. Ben de kendi namıma diyorum ki, onlarla birlikte koşmak bizim boynumuzun borcudur. Onlar yorulduğunda onları nefeslendirmek için yükü omuzlamak bizim sorumluluğumuzdur. Sistemimizde milletvekilliğinin iki tane fonksiyonu var. Birincisi yasama ile ilgili fonksiyonları, yani yasama çalışmaları çerçevesinde Meclisteki görevler. İkincisi ve en önemlisi ise seçim bölgesi ve hemşehrileri için kapıları açacak anahtar olmak. Hatta bazen şehrinin ve hemşehrilerinin önünde örülmüş duvarları yıkmak, bariyerleri bertaraf etmek için koçbaşı vazifesi görmek. Recep Konuk olarak vekilliğim süresince Karaman için, hemşehrilerim için anahtar olmaya çalıştım. Koçbaşı olmaktan da çekinmedim. Serbest Bölge, Lojistik Merkezi, Havaalanı, Hızlı Tren, sulama projeleri, turizm yatırımları Karaman için önemliydi, iki vekildik geçen dönem Recep Şeker ile birlikte biz bazısında anahtar olduk, bakanlıkların kapısını açtık, bazısında koçbaşı olduk bürokratik duvarları yıktık. Karaman 24 Haziran’da 3 tane vekil seçecek. Yani Karaman’ın elinde 3 tane anahtar olacak kapıları açmak için. 3 tane koçbaşı olacak engelleri yıkmak için” diye konuştu.

“AK Parti’de hiç kimse siyaseti kişisel ikbali için yapmıyor”

AK Parti iktidarı döneminde Türkiye’nin 3 kat büyüdüğünü ve söz dinleyen değil, sözü dinlenen bir ülke haline geldiğini aktaran Milletvekili Konuk, Türkiye’nin dört bir yanının bölünmüş yollarla, hızlı trenlerle, köprülerle donatıldığını, kalkınmanın nimetlerini Anadolu ile buluşturmak için öncelikle Karaman olmak üzere tüm Anadolu’da yatırım atağının başlatıldığını kaydetti.

Türkiye’nin 16 yıldır ilmik ilmik işlendiğini, yatırım altyapısının güçlendirildiğini, ticareti hızlandıracak ulaşım altyapısının tamamlandığını, tarımda, sanayide hızına hız katacak hazırlıkların yapıldığını dile getiren Milletvekili Konuk, “şimdi yapılanların sonucunun alınacağı bir döneme geldik. Türkiye’nin hem üretimini katlayacağı, hem dünya ticaretinden daha çok pay alacağı bir dönemin başlangıcındayız. O nedenle bu seçim son derece önemli. Milletimiz ve hemşehrilerimiz bir karar verecek, ya sonuç alacağız ve dünyaya Türkiye’nin, Türkiye’ye Karaman’ın damgasını vuracağız ya da iddialarımızdan vaz geçip içimize kapanacağız. Ne diyor muhalefet, yatırımları durduralım diyor. Büyümede frene baslım diyor. Biz de diyoruz ki, daha büyük daha güçlü Türkiye, daha müreffeh daha çok üreten Karaman hedefinden vaz geçmek yok. Ben buradan söylüyorum, Türkiye büyümekten vaz geçemez. Karaman yatırımlara dur diyemez. Dememeli, demeyecek” ifadelerini kullandı.

“Siyasetin ustasının ismi belli, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan”

Milletvekilliği için 7.329 adayın başvurduğu AK Parti’de liste huzursuzluğunun yaşanmadığını ve hiç kimsenin liste teferruatına takılmadığını aktaran Milletvekili Recep Konuk, “Çünkü bu partide tavandan tabana hiç kimse siyaseti kişisel ikbali için yapmıyor. Bu partide herkesin derdi de tasası da milletin ikbali, ülkenin istikbalidir. Bizim farkımız bu, siyasete getirdiğimiz yeni yaklaşım bu. Yeni sistemle birlikte milletimizin ihtiyaçlarının giderilmesinde daha hızlı hareket edebilecek. Bu yeni sistemde güçlü icraya güçlü yasama eşlik edecek. İşi kanun yapmak olan bir Meclise sahip olacağız. Önümüzdeki dönemde yeni bir sitemi hem kuracağız, hem işleteceğiz. Yani sistemi sadece işletecek değil, sistemi de kuracak bir Reis seçeceğiz 24 Haziran’da. Şoföre değil, hem arabanın imalatını yapacak hem de şoförlüğünden emin olduğumuz zengin vasıflı, çok yönlü bir lidere ihtiyacı var ülkemizin önümüzdeki dönemde. Önümüzdeki dönem yıkacakların değil, yapacak olanların iş başında olması gereken bir dönem. Önümüzdeki dönem, siyasi çırakların altından kalkamayacağı kadar önemli bir dönem. Önümüzdeki dönem, ustalık dönemi ve ustanın dönemi. Siyasetin ustasının ismi de belli, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan” dedi.