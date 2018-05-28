Recep Konuk: “Karaman’daki yatırımlara kimse ‘dur’ diyemez”

AK Parti Karaman İl Başkanlığı tarafından organize edilen dayanışma toplantısında konuşan AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk siyasetin, gerçek mecrasında yapılması halinde milletin omuzlarından yük aldığını, aksi halde millete yük olduğunu, bunun ispatının da yakın ve uzak siyasi tarihimiz olduğunu belirtti.

“Önümüzde bir seçim, iki sandık var” diye Konuk konuşmasını şöyle sürdürdü; “Birinde Cumhurbaşkanımızı seçeceğiz, diğerinde meclisi. Biz diyoruz ki, güçlü hükümet, güçlü meclis, güçlü Türkiye. Biz, büyümeye devam diyoruz. Yaparsa yine AK Parti yapar diyoruz. Vakit Türkiye vakti diyoruz. Bolluk ve bereket için vakit Türkiye vakti diyoruz. Hasat vakti diyoruz. Türkiye 16 yıldır, ilmik ilmik işledi, yatırım altyapısını güçlendirdi, ticareti hızlandıracak ulaşım altyapısını tamamladı, tarımda, sanayide hızına hız katacak hazırlıklarını yaptı. Şimdi yapılanların sonucunun alınacağı bir döneme geldik. Türkiye’nin hem üretimini katlayacağı, hem dünya ticaretinden daha çok pay alacağı bir dönemin başlangıcındayız. O nedenle bu seçim son derece önemli. Milletimiz ve hemşehrilerimiz bir karar verecek, ya sonuç alacağız ve dünyaya Türkiye’nin, Türkiye’ye Karaman’ın damgasını vuracağız ya da iddialarımızdan vazgeçip içimize kapanacağız. Ne diyorlar, bu büyüme rakamları büyük diyorlar. Onun için büyümede frene basacağız diyorlar. Otomobil üretme iddiasından Türkiye vazgeçsin diyorlar. Kanal İstanbul dahil mega projeleri durduracaklarını söylüyorlar. Ne diyelim Allah akıl versin. Karaman buna razı gelir mi? Türkiye buna razı gelir mi? Ben buradan söylüyorum, Türkiye büyümekten vazgeçemez. Karaman’daki yatırımlara kimse dur diyemez. Dememeli, demeyecek. Çok hizmet yapıldı ama yetmez, yeni dönemde de AK Parti, inkişafı devam eden yatırımlarla Karaman’a ve Türkiye’ye damga vuracaktır.”

“Önümüzdeki dönem ustanın dönemi”

Recep Konuk sözlerine şöyle devam etti; “Önümüzdeki dönemde yeni bir sitemi hem kuracağız, hem işleteceğiz. Yani sistemi sadece işletecek değil, sistemi de kuracak bir Reis seçeceğiz 24 Haziran’da. Şoföre değil, hem arabanın imalatını yapacak hem de şoförlüğünden emin olduğumuz zengin vasıflı, çok yönlü bir lidere ihtiyacı var ülkemizin önümüzdeki dönemde. Önümüzdeki dönem yıkacakların değil, yapacak olanların iş başında olması gereken bir dönem. Önümüzdeki dönem, siyasi çırakların altından kalkamayacağı kadar önemli bir dönem. Önümüzdeki dönem, ustalık dönemi ve ustanın dönemi. Siyasetin ustasının ismi de belli, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Kalkınmanın, refahın, huzurun, istikrarın, onurlu dış politikanın, milli duruşun bayraktarı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, adresi AK Parti’dir. Adres ve bayraktar açık olmasına rağmen bu seçimde milletimizin yoğun bir dezenformasyona maruz kalacağı, gerçeklerin yalanla perdelenmeye çalışılacağından da şüpheniz olmasın. Kirli koalisyonların, karanlık odakların, iç-dış ihanet mihraklarının belki de bugüne kadar görülmemiş düzeyde yalanlarına, iftiralarına şahit olacağımız, ekonomi üzerinden algı operasyonlarına maruz kalacağımız bir seçim dönemini yaşayacağız. Çünkü nasıl ülkemiz ve milletimiz için bu seçim çok önemli ise onların karanlık emellerini gerçekleştirmek için de bu seçim önemli. O nedenle biz çok çalışacağız. Önümüzde 4 hafta kaldı. 4 hafta uyumayacağız, milletimiz için koşmak bizim gıdamız olacak. Türkiye’nin 25 Haziran’da gaza basması için hepimiz çok çalışacağız. Türkiye’nin 2 hafta bile kaybetmemesi için kapı kapı dolaşacağız. Sıkılmadık el, ulaşılmadık kişi bırakmayacağız. Çünkü Türkiye ve Karaman bir eşikte, o eşiği geçersek refah, huzur ve zenginlik var. Geçemezsek geriye ricat var. Ülkemizin ustalığa ve ustanın maharetine ihtiyacı var. Siyasetin çıraklarıyla heder edilemeyecek bir dönemdeyiz. Malum; acemi marangozun talaşı tahtasından çok olur. İnşallah bütün Türkiye 25 Haziran’da siyasetin ustası ile yola devam diyecek ve ortalığı talaş kaplamayacak, Türkiye’yi yükseltecek kirişler, kolonlar ustanın elinde bir bir yerine yerleştirilecek.”