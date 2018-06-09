Recep Konuk: “Referans şehir Karaman’ı birlikte inşa edeceğiz”

Hayata geçirilen projelerin kent ekonomisine ciddi katkı sağlayacağını vurgulayan Milletvekili Konuk, 24 Haziran seçimlerine değindi, “Ülkemize hız katacak sistemin pratikte de uygulamada da başarılı olması için Reis’in orkestra şefliğine ihtiyaç var” dedi.

“Serbest Bölge, Karaman’ı daha da güçlü hale getirecek”

Karaman Organize Sanayi Bölgesinin İş Adamlarını bir araya getiren iftar ve istişare toplantısına AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk’un yanı sıra Karaman Valisi Fahri Meral, AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, Ak Parti İl Başkanı Mehmet Er ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Programda konuşan Milletvekili Konuk, ekonomi kulvarında tarihine yakışır bir şekilde yürüyecek olan Karaman’ın; tarım, sanayi ve turizmde büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyledi. Karaman’ın, sanayi ve ticarette daha da gelişmesi için ’Serbest Bölge’ ilan edildiğini hatırlatan Milletvekili Konuk, "Serbest Bölge, Karaman’ı dünya pazarında daha da güçlü hale getirecek. Anadolu’nun küçük bir kenti olan Karaman’dan birçok ülkeye ihracat gerçekleştiriliyor. Türkiye’nin gıda sektöründeki en önemli sanayi yapılanmasına sahip illerinden biri olan Karaman, küresel bir ticaret networküne sahip. Karaman’ın 30-40 yılda kurduğu küresel ticaret ağı, gıpta edilecek düzeyde. Serbest Bölge Projesi ile yatırımcıların önü açılacak, çeşitli teşvikler sağlanacak ve yeni yatırımcılar da kente gelecek” diye konuştu.

“Karaman’ın daha da zenginleşmesi için çalışıyoruz”

Havaalanı, Lojistik Merkezi, Serbest Bölge ve Hızlı Tren gibi yatırımlar ile Karaman’ın dünya pazarlarına daha kolay, daha ekonomik ve daha hızlı erişebileceğini ifade eden Milletvekili Recep Konuk, “Bugün 322 milyon dolara yakın ihracat yapan bir Anadolu şehriyiz. Anadolu, Marmara’daki sıkışmışlığı da doğru değerlendirerek sıçrama yapacak hamleyi yakaladı. Karaman’daki iş adamlarının gayretiyle ülkenin yakaladığı fırsat da doğru değerlendirildiğinde eminim Karaman hem referans şehir, hem yıldız şehir olacak, hem de ihracatı fazlasıyla artacak. Bunun için Karaman’daki kalkınmanın altyapısı tamamlandı diyebiliriz. Üst yapının güçlenmesi adına da Lojistik Merkezi, Serbest Bölge gibi iş dünyasının gelirini katlayacak yeni gelişmelerle ümit ediyorum o yıldız Karaman’ı birlikte inşa edeceğiz. Karaman’ı büyüterek ülkemizin büyümesine de katkı vermesini sağlayacağız. Karaman, yatırımlarıyla ve bu projelerle geleceğe koşuyor. Bu projelerin hayata geçirilmesi için çok çalıştık. Bu yatırımlarla Karaman Orta Anadolu ile başta Afrika olmak üzere, dünya pazarına açılan Mersin Limanı arasında köprü olacak ve özellikle Serbest Bölgesi ile ticaretin merkezi konumuna yükselecek. Bu yatırımları iş adamlarımızın çok doğru görmesi, çok doğru algılaması, çok doğru bir şekilde ülke kalkınmasına, Karaman’ın büyümesine yönelik büyük bir avantaja dönüştürmesi gerekiyor. Bu çerçevede Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önümüze koyduğu vizyonun eseri olan bu yatırımlar ile bağlantı yolları tamamlanacak, ticaret gelişecek ve Karaman ekonomisi daha da büyüyecek. Böylece refah seviyesi yükselecek, Karaman halkı daha müreffeh bir yaşam sürecek. Karaman’ın kalkınması için gerekli tüm adımlar atıldı ve atılmaya da devam ediyor” dedi.

“Sistemi sadece işletecek değil, sistemi de kuracak bir reis seçeceğiz”

24 Haziran’da gerçekleştirilecek seçimlere de ayrı bir parantez açan AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, “Bu seçimle birlikte devlet idaresinde yeni bir döneme adım atacağız. İcrayı doğrudan Cumhurbaşkanını seçerek milletimiz belirleyecek. Milletimizin ihtiyaçlarının giderilmesinde daha hızlı hareket edebilecek. Bu yeni sistemde güçlü icraya güçlü yasama eşlik edecek. İşi kanun yapmak olan bir meclise sahip olacağız. Önümüzdeki dönemde yeni bir sitemi hem kuracağız, hem işleteceğiz. Yani sistemi sadece işletecek değil, sistemi de kuracak bir Reis seçeceğiz. Şoföre değil, hem arabanın imalatını yapacak hem de şoförlüğünden emin olduğumuz zengin vasıflı, çok yönlü bir lidere ihtiyacı var ülkemizin. Önümüzdeki dönemde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin kurumsallaşması, sistemin yerleşmesi, işleyişinin tecrübe edilmesi, teoride ülkemize hız katacak sistemin pratikte de, uygulamada da başarılı olması için Reis’in orkestra şefliğine ihtiyaç var. Aksi takdirde kemandan ayrı, davuldan ayrı, gitardan ayrı, bağlamadan farklı ses çıkar, borazan susması gereken yerde ses verir, hoş bir eser yerine tatsız bir durum ortaya çıkar” ifadelerini kullandı.