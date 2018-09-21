Refüje çarpan motosiklet, sürücüsüyle birlikte 20 metre savruldu

Karaman'da üç ayrı kavşakta yaşanan trafik kazaları şehir polis kameralarına yansıdı. Kazalardan ikisi maddi hasarla atlatılırken, refüje çarparak savrulan motosikletin sürücüsü ise yaralandı.

Yaşanan ilk kaza gece saatlerinde meydana geldi. Kameranın açısına hızla giren motosiklet refüje çarptıktan sonra sürücüsüyle birlikte taklalar atarak yaklaşık 20 metre savruldu. Kaza sırasında trafik levhasına da kafasını çarpan sürücü, savrulduğu kaldırımda kıpırdamadan yerde kaldı.

İkinci kaza da sabaha karşı Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. Kavşağa hızlı giren otomobil, kontrolden çıkarak yolun sağında park halinde bulunan otomobile arkadan çarptı.

Son kaza ise Ereğli Köprülü kavşakta meydana geldi. Hiçbir aracın olmadığı sırada kavşağa aynı anda giren otomobil ile kamyonet çarpıştı. Kaza maddi hasarla atlatıldı.