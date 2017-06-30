Rektör Akgül, öğrencileri Nur Tatar’ın dünya şampiyonluğunu kutladı

Dr. Mehmet Akgül, KMÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda okuyan öğrencileri Nur Tatar’ın dünya şampiyonu olmasının kendilerini sevindirdiğini söyledi.

Nur Tatar’ın dünya şampiyonu olması nedeniyle bir açıklama yapan Dr. Mehmet Akgül, "Nur Tatar’ı elde etmiş olduğu başarıdan dolayı kutluyorum. Öğrencimiz başarısı ile gerek üniversitemizin gerekse ülkemizin gururu olmaya devam ediyor. Sporcularımızın çeşitli branşlarda elde ettiği başarılar milli sevince ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde yüzümüzü güldürürken, üniversitemiz öğrencisi olan milli sporcularımız bize ayrı bir mutluluk yaşatıyor. Şahsım ve KMÜ ailesi adına öğrencimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Nur Tatar, Güney Kore’de düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonasında kadınlar 67 kiloda ABD’li rakibi Paige McPherson’u finalde 6-4 yenerek ilk kez dünya şampiyonu olmuştu.