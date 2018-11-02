Rektör Akgül: “Projeye destek bizi gururlandırdı”

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü tarafından hazırlanan iki önemli proje ‘Gençlik Projeleri Programı'ndan destek almaya hak kazandı.

Proje Danışmanlığını KMÜ Dr. Öğretim Üyesi Kadir Sabancı'nın, yürütücülüğünü ise Araştırma Görevlisi Muhammet Fatih Aslan ve Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Bahadır Özcan'ın yaptığı ‘KMÜ Robotik Yarışması' ve ‘KMÜ Ardiuno ile Gömülü Programlama ve Robot Projeleri Uygulama Atölyesi' projeleri Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Programı kapsamında desteklenmeye layık görüldü. Projeler hakkında açıklamalarda bulunan Dr. Öğretim Üyesi Kadir Sabancı, gerçekleştirilecek iki projenin de birbirine bağımlı ve üç aylık periyotlar halinde uygulanacağını belirterek, "Bu sebeple iki proje ile başvuru yapıldı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her iki proje de desteklenmeye uygun görüldü. Ardiuno İle Gömülü Programlama ve Robot Projeleri Uygulama Atölyesi projesi çerçevesinde arduino ile robot tasarım ve gelişim atölyesi kurulacak. Ayrıca öğrencilere farklı uzman ve bilirkişiler tarafından gömülü sistemler, endüstri 4.0, robotik ve kodlama eğitimleri verilecek. Bu proje sayesinde gençler robotik alandaki fikirlerini uygulamaya geçirebilecekler. Öğrenciler burada edinilen tecrübelerle, özellikle robotik alandaki projelere odaklanarak kendilerini geliştirecekler ve kendi fikirlerini sunma yeteneği kazanacaklar. Ayrıca bu projeler ile il genelinde robotik tasarım ve üretim teknolojileri alanında bilinç oluşmasına katkı sağlanacak ve bu amaç doğrultusunda gençlere teknoloji tüketen değil teknoloji üreten bir kimlik kazandırılacak” dedi.

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Gençlik ve Spor Bakanlığından destek almaya hak kazanan Danışman Dr. Öğretim Üyesi Kadir Sabancı ve Proje Yürütücüsü Bahadır Özcan'ı makamında kabul etti. Ziyarette Dr. Öğretim Üyesi Kadir Sabancı, Rektör Akgül'e proje ile ilgili bilgi verirken, Rektör Akgül ise iki önemli projenin Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenmesinin gurur verici olduğunu belirterek projelerde emeği geçenleri tebrik edip başarı dileklerinde bulundu.