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14 Eylül 2017 10:15

Rektör Akgül, Şehit Ömer Halisdemir’in kabrini ziyaret etti

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof.

Rektör Akgül, Şehit Ömer Halisdemir’in kabrini ziyaret etti

14 Eylül 2017 10:15

Dr. Mehmet Akgül, 15 Temmuz kahramanlarından Şehit Ömer Halisdemir’in kabrini ziyaret etti.


Rektör Akgül, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar’ı ziyaretinin ardından Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesine geçti. Prof. Dr. Akgül, burada 15 Temmuz 2016 gecesinde yaşanan darbe girişimi sırasında verdiği kahramanca mücadele sonrasında şehit düşen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in kabrini ziyaret ederek kabir başında dua etti. Rektör Akgül daha sonra Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin’e gerçekleştireceği ziyaret için Niğde’den ayrıldı.




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