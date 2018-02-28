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28 Şubat 2018 12:08

Rektör Akgül, taziye mesajı yayımladı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof.

Rektör Akgül, taziye mesajı yayımladı

28 Şubat 2018 12:08

Dr. Mehmet Akgül, önceki gün geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden KMÜ’lü Okutman Öznur Katan (32) için bir taziye mesajı yayımladı.


Rektör Akgül, mesajında, "Ermenek Meslek Yüksekokulumuz öğretim elemanlarından Öznur Katan’ın vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Şahsım ve üniversitem adına, kutsal bir mesleğin mensubu olan genç çalışanımız Öznur Katan’a ve kendisiyle birlikte araçta bulunan Gökhan Uyar’a Allah’tan rahmet; kederli ailelerine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Tüm eğitim camiasının ve KMÜ ailesinin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.




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