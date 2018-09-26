Rektör Akgül: “Türkçe'miz, dünyanın sayılı dillerinden birisidir”

Dr. Mehmet Akgül, dünyanın sayılı dillerinden birisi olarak kayıtlara geçen Türkçe'nin, milli ve manevi değerlerimizin yanı sıra kültürümüzün de gelecek nesillere aktarılmasında çok önemli bir görev üstlenmekte olduğunu söyledi.

Rektör Akgül, Türk Dil Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Akgül, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Tarihin çok eski dönemlerinden günümüze kadar ulaşan ve dünyanın sayılı dillerinden birisi olarak kayıtlara geçen Türkçe'miz, milli ve manevi değerlerimizin yanı sıra kültürümüzün de gelecek nesillere aktarılmasında çok önemli bir görev üstlenmektedir. Farklı kültürler, medeniyetler ve dillerle etkileşimi neticesinde zengin bir birikime sahip olan Türkçe'miz, bugün de dünya üzerinde geniş bir coğrafyada kullanılmakta ve ortak bir mazimiz bulunan diğer milletlerle de bağımızı sağlam bir şekilde korumaktadır. Toplumların, milletlerin, kültür ve medeniyetlerin temelini oluşturan dil, milletlerin kendine özgü düşünme, yaşama ve ifade biçimlerinin de göstergesi olmuştur. Üniversitemizin ismini aldığı Karamanoğlu Mehmet Bey'in Türkçe'mizi korumak ve yaşatmak adına göstermiş olduğu hassasiyeti düşündüğümüzde bizlerin de KMÜ ailesi olarak bu bilinçle dilimizin doğru öğrenilmesi ve yaygınlaştırılmasına katkı sunmaya ve Türk dilinin uluslararası alanda saygınlığını artırmaya yönelik çalışmalar yapmaya devam etmemiz en büyük sorumluluğumuzdur. Bu münasebetle 1932 yılında kurulan ve Türk Dil Kurumunun düzenlediği ilk dil kurultayı ile ülkemizde 26 Eylül'de kutlanmaya başlanan ‘Dil Bayramı'nda Türkçenin gelişmesi, büyümesi ve bugünlere ulaşması için emek veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Türkçe'nin gelişimine hizmet eden tüm değerli şahsiyetlere sevgi ve şükranlarımı sunuyorum.”