Rektör Akgül: “Ülkemize donanımlı hekimler yetiştireceğiz”

Rektörlük makamında gerçekleştirilen imza töreninde KMÜ Rektörü ve aynı zamanda Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet Akgül, Karaman İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Arslan ve Karaman Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Osman Açıkgöz yer aldı. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ve Karaman Devlet Hastanesinin fiziki durumu ile teknik detaylarının paylaşıldığı değerlendirme raporu imza töreninin ardından Sağlık Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunulacak.

İmza töreninin ardından raporla ilgili açıklamalarda bulunan KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, “Üniversitemiz bünyesinde kurulan Tıp Fakültesinin alt ve üst yapı çalışmalarının tamamlanması belli bir zaman gerektiriyor. Karaman Devlet Hastanesi ile bir afiliasyonun gerçekleştirilmesi bu süreci oldukça kısaltacaktır. 2019 yılında yapımının tamamlanması planlanan Sağlık Bilimleri Fakültesi aynı zamanda geçici olarak Tıp Fakültesi Morfoloji binası olarak hizmet verecek. Bu şekilde fakülteye öğrenci alımı ve eğitim öğretim faaliyetlerinin de bir an önce başlaması sağlanacaktır. Böylece üniversitemiz en kısa sürede ülkemize donanımlı hekimler yetiştirilmesi konusunda üzerine düşeni yapmaya başlayacaktır. Afiliasyonun sağlanması için uygun görüş verilmesinin ardından çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek. Şimdiden sürecin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

İmza töreni, iyi dilek ve temennilerin dile getirilmesinin ardından sona erdi.