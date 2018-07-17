Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, 2018 yılının Ocak ayında başlayarak Haziran ayına kadar devam eden süreçte üniversitede temel eğitimler ve iç tetkik eğitimleri verildiği belirtilerek, "Eğitim sürecinin tamamlanmasının ardından 28-29 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen dış denetimler sonucunda KMÜ, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelerine sahip olarak kurumsallaşma yolunda önemli bir adıma imza attı. Üniversitenin tüm akademik ve idari birimlerinin dahil olduğu çalışmalar kapsamında ‘Kalite El Kitabı, Prosedürler, Süreçler, İş Akışları, Görev Tanımları, Liste, Form ve Talimatlar’ hazırlanarak Kalite Yönetim Sisteminin tüm aşamaları yerine getirildi. Üniversitedeki çalışmaların tamamlanmasının ardından dış tetkik süreci başlatıldı. Kıdemli Baş Denetçiler Canan Topcu ve Eyüp Erkesim ile Denetçi Mert Gümüş tarafından yapılan tetkikler başarıyla tamamlandı. Öncelikle Genel Sekreter Ahmet Tüfekci’yi makamında ziyaret eden dış denetçiler, tanışma toplantısının ardından KMÜ Kalite Yönetim Biriminde incelemelerde bulundular. Sonrasında üniversitenin akademik birimlerine ziyaretlerde bulunarak tetkiklerine devam ettiler. İki gün süren tetkiklerin ardından, üniversitede gerçekleştirdikleri denetimi sorunsuz bir şekilde neticelendirdiklerini ifade eden Kıdemli Baş Denetçiler Topcu ve Erkesim ile Denetçi Gümüş, denetime kadar geçen sürede yapılan özverili çalışma ve hazırlık için başta KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül olmak üzere üniversite yönetimi ve personelini tebrik ettiler" denildi.

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül de, kalite sürecinde öncelikli olanın belge almak değil, kalite standartlarını titizlik içerisinde kararlı bir şekilde uygulamak olduğunu ifade ederek, “Belgelendirme sürecinde gösterilen başarının bundan sonraki dönemde de devam ettirilmesi; yapılan çalışmaların süreklilik kazanması açısından büyük önem taşıyor. Yönetim olarak kalite politikamızdaki kararlılığımızın arkasında durarak hep birlikte güzel işlere imza atma yolunda gayretimizi sürdüreceğiz. Üniversitemizin kurumsal kimliğini güçlendirmesi ve yönetim sistemini daha evrensel boyutlara taşınması açısından büyük önem taşıyan bu süreçte çalışmalarımıza katkı veren tüm personelimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.