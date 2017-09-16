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16 Eylül 2017 12:26

Rektör Akgül’den, Arakan mesajı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof.

Rektör Akgül’den, Arakan mesajı

16 Eylül 2017 12:26

Dr. Mehmet Akgül, Myanmar’da Arakanlı Müslümanlara yönelik başlatılan insanlık dışı olaylarla ilgili bir kınama mesajı yayımladı.


Rektör Akgül, mesajında, “Myanmar Cumhuriyetinin Arakan eyaletinde yaşayan Müslümanlara yönelik bir süredir sistematik şekilde yürütülen tacizler, öldürme, baskı ve sürgünler büyük bir insanlık suçu olmanın yanı sıra bu eylemler, gönül bağımız olan Arakanlı kardeşlerimize sırf inançlarından dolayı yapılması nedeniyle bizleri derinden yaralamaktadır.”


Dünyanın sessiz kaldığı bu insanlık dışı olaylar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın şahsında devletimiz ve milletimizin konuya ilişkin hassasiyeti neticesinde ses getirmeye başlamış, konunun 19 Eylül tarihinde gerçekleşecek olan Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Cumhurbaşkanımız tarafından Newyork’ta tekrar dünyanın gündemine taşınacak olması da başta Arakanlı Müslümanlar olmak üzere hepimize umut vermektedir.


Bu vesileyle, Myanmar’da Arakanlı Müslümanlara yönelik olarak gerçekleştirilen işkence, sürgün ve katliamı şiddetle kınıyor; şahsım ve üniversitem adına tüm vatandaşlarımızı ve hemşerilerimizi Arakanlı Müslümanlara yardım ve duaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.




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