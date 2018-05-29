Rektör Akgül’den öğrenci topluluklarına tebrik

Dr. Mehmet Akgül, üniversitede 2017-2018 eğitim öğretim dönemi boyunca pekçok etkinliğe imza atan öğrenci topluluklarını tebrik etti.

Üniversitede faaliyet gösteren 65 öğrenci topluluğu tarafından yıl boyunca düzenlenen etkinliklerde en yüksek puanı elde eden öğrenci topluluklarına ödülleri verildi. Üniversitede öğrenci toplulukları tarafından düzenlenen 257 etkinlik içerisinde yapılan puanlama sistemiyle en çok etkinlik yapan ve en yüksek puanı alan topluluklar belli oldu. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Topluluğu yıl içerisinde yaptığı 34 etkinlik sonucu 64,4 puanla birinci, Damla Topluluğu 29 etkinlik sonucu 60 puanla ikinci, İlham Topluluğu 21 etkinlikle 55 puana sahip olarak üçüncü oldu.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Cahit Suci ve Şube Müdürü Seyit Şen eşliğinde Rektör Akgül’ü ziyaret eden ilk üç topluluk temsilcisi, ödüllerini Rektör Akgül’ün elinden aldı. KMÜ Rektörlük Makamında gerçekleşen ödül töreninde Rektör Akgül; Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Topluluğu Başkanı Zeynep Arslan, Damla Topluluğu Başkanı Merve Melda Kaynak ve İlham Topluluğu Başkanı Mine Ünlü’yü kabul ederek kendileriyle bir süre sohbet etti. Rektör Akgül, en çok faaliyet yapan her üç öğrenci topluluğun başkanının da kız öğrencilerden oluşmasını ayrıca memnuniyet verici olarak değerlendirdi.

Öğrencileri gayretli çalışmalarından dolayı tebrik eden Rektör Akgül, "KMÜ ailesi olarak öğrencilerimizin yalnızca eğitim-öğretim faaliyetlerini değil, sosyal ve kültürel gelişimlerini de önemsiyor, bu konuda kendilerine her türlü desteği vermekten memnuniyet duyuyoruz. Başta ilk üç dereceye giren öğrenci topluluklarımız olmak üzere, tüm topluluk temsilcilerimizi yaptıkları faaliyetlerden dolayı kutluyor; başarılı çalışmalarının devamını diliyorum" dedi.