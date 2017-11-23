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23 Kasım 2017 11:41

Rektör Akgül’den öğretmenler günü mesajı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof.

Rektör Akgül’den öğretmenler günü mesajı

23 Kasım 2017 11:41

Dr. Mehmet Akgül, Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Rektör Akgül, mesajında, “Bilginin ayırt etmeksizin tüm bireylere ulaşması, yerel ve evrensel olguların yeni nesillere aktarılması, eğitim-öğretim ekseninde toplumsal bağlarımızın güçlenmesi ve ortak değerlerimizin yaşatılması adına önemli bir görev üstlenen öğretmenlerimiz, yerine getirdikleri bu kutsal faaliyet nedeniyle övgülerin en yücesini hak etmektedirler.


Kuşkusuz ülkemizin gelişip kalkınması, ekonomimizin güçlenmesi ve dünya milletleriyle yarışmamızın en büyük etmeni eğitimdir. Ayrıca milletçe dünyaya yeni bir soluk getirmek ve yeni bir medeniyet inşa etmek istiyorsak dayanacağımız en büyük temel yine eğitim olmalıdır. Geçmişimizden aldığımız güçle geleceğimizi şekillendirmek ve yetiştirdiğimiz nitelikli bireylerle insanlığa örnek teşkil etmek için öğretmenlerimize büyük sorumluluk düşmektedir. Bu münasebetle; iyi bir nesil ve üstün vasıflı insan yetiştirmek gayretiyle gece gündüz demeden çalışan, bilginin ve örnek kişiliğin simgesi olan, hayat boyu öğrenen ve öğreten, mesleğini layıkıyla yerine getiren ve yüzyıllardan günümüze dek süzülen bilgelik ışığını devam ettiren tüm öğretmenlerimizin ve öğretim elemanlarımızın Öğretmenler Gününü kutluyor; kendilerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.




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