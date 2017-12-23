Salçaları çuvala koyup çaldılar

Olay, geçtiğimiz gün Koçakdede Mahallesi Bekir Sıtkı Erdoğan Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İşyerine ait güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülere göre, akşam saatlerinde elleri ceplerinde apartmanın önüne gelen iki kişi, açık olan kapıdan içeriye girdi. Apartmana giren hırsızlar merdiven koridorlarında çalacak değerli bir şey bulamayınca bu sefer bodrum katının kilidini kırarak bodruma indiler. Burada da bir şey bulamayan hırsızlar apartman sakini Osman ve Şerife Özdemir çiftine ait kilerin kilidini kırarak kilere girdi. Kilerde değerli bir malzeme bulamayan iki hırsız, bidonlardaki 25 kilo salça ile iki bidonda bulunan kurulmuş zeytin ve bakır kovayı kilerde buldukları çuvala koyarak kayıplara karıştı. Hırsızların eli boş girdikleri apartmandan sırtlarında dolu çuvalla gitmeleri ise yan binanın altındaki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

“Hırsızsanız bu kadar da insafsız olmayın”

Salçaları çalındığı için kızgın olan Şerife Özdemir, “Hırsızlar kilerdeki salça, zeytin ne varsa götürmüşler. Güvenlik kamerasının kayıtlarında apartmana akşam saatlerinde geldikleri görülüyor. Önce, kilerlerin bulunduğu bodrumun kapı kilidini kırarak içeriye girmişler. Etrafa bakmışlar değerli bir şey bulamayınca bizim kilerin kapısını kırmışlar. Kilerde bulunan beşer kiloluk 5 adet salca bidonuyla 2 adet zeytin dolu bidonu ve düğünümde kayın validemin verdiği bakır kovayı alıp gitmişler. Yapmak için bir hafta emek verdiği yaklaşık 400 liralık salça vardı. Bari götüreceksiniz ikisini üçünü götürün, ikisini de bana bırakın. Bu kış gününde ne yiyecek bu kadın diye düşünür insan, hırsızsan o kadar mı insafsızsınız, insanda biraz insaf olur. Umarım kısa zamanda yakalanırlar. Ama kesinlikle affetmiyor ve hiçbir şeyimi de helal etmiyorum” dedi.